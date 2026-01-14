Mariestads fina svit fortsätter mot Mölndal Hockey U20

Mariestad segrade – 12–2 mot Mölndal Hockey U20

Mariestads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ville Gustafsson gjorde fem mål för Mariestad

Mariestad fortsätter att vinna mot Mölndal Hockey U20 i U20 juniorettan syd herr. På onsdagen segrade Mariestad på nytt – den här gången med hela 12–2 (3–1, 5–1, 4–0) borta i Åby Ishall. Det var Mariestads femte raka seger mot Mölndal Hockey U20.

Mariestads tränare Douglas Lögdal tyckte så här om matchen:

– Vi är med från start idag och har energi genom hela matchen. Dom hugger på våra misstag och får två mål. Men vi jobbar och har bra tålamod i vårt anfallsspel.

Snackisen var Ville Gustafsson – som gjorde hela fem av Mariestads mål.

Segern var Mariestads sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Mariestad tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.43 genom Ville Gustafsson och gick upp till 0–2. Mölndal Hockey U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Mariestad dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–5 och ställningen efter två perioder var 2–8.

Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–2. Målen i sista perioden gjordes av Leo Wallin, som gjorde två mål, Vilgot Andersson och Alfred Ahlgren.

För Mariestad gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Mölndal Hockey U20 är på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 februari i Mariehus Arena.

Mölndal Hockey U20 tar sig an Alvesta i nästa match hemma lördag 17 januari 17.10. Mariestad möter samma dag 14.00 Vita Hästen J20 hemma.

Mölndal Hockey U20–Mariestad 2–12 (1–3, 1–5, 0–4)

U20 juniorettan syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 0–1 (7.43) Ville Gustafsson (Vilgot Andersson, Hannes Olofsson), 0–2 (9.52) Ville Gustafsson (Scott Johnson), 1–2 (16.20) Hampus Pedersen (Olof Edling, Leo Dal Pozzo), 1–3 (17.16) Ville Gustafsson (Liam Ekeroth, Alfred Ahlgren).

Andra perioden: 2–3 (24.46) Anton Moberg (William Ensvik, Olof Edling), 2–4 (25.36) Helmer Wallqvist (Vilgot Andersson), 2–5 (30.31) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Hannes Olofsson), 2–6 (33.16) Leo Wallin (Nico Berndt, Viggo Eklund), 2–7 (37.19) Thure Ahl (Helmer Wallqvist, Ville Gustafsson), 2–8 (39.37) Ville Gustafsson (Hannes Olofsson).

Tredje perioden: 2–9 (42.00) Alfred Ahlgren (Leo Wallin, Nico Berndt), 2–10 (48.42) Leo Wallin (Vilgot Andersson), 2–11 (51.46) Leo Wallin (Liam Ekeroth, Viggo Eklund), 2–12 (59.18) Vilgot Andersson (Ville Gustafsson, Theodor Ek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 1-0-4

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Mölndal Hockey U20: Alvesta SK, hemma, 17 januari 17.10

Mariestad: HC Vita Hästen, hemma, 17 januari 14.00