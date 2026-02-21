Mariestad vann toppmötet med Vita Hästen J20

Mariestad segrade – 4–2 mot Vita Hästen J20

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Ville Gustafsson avgjorde för Mariestad

Mariestad tog en tung seger på bortaplan mot Vita Hästen J20 i toppmötet i U20 juniorettan syd herr på lördagen. Matchen slutade 2–4 (0–2, 1–1, 1–1).

Mariestads tränare Douglas Lögdal om matchen:

– Skönt att avsluta säsongen med en seger. Grabbarna har kul idag och njuter tillsammans. Nu är de väl värda lite ledigt.

Vita Hästen J20–Mariestad – mål för mål

Thure Ahl gav gästande Mariestad ledningen efter 7.52 med assist av Leo Wallin och Liam Ekeroth. Laget gjorde också 0–2 efter 10.32 genom Leo Wallin assisterad av Thure Ahl och Collin Eklund.

Efter 1.44 i andra perioden reducerade Vita Hästen J20 till 1–2 genom Frans Vejkabo framspelad av Filip Törnström. Efter 8.51 i andra perioden slog Ville Gustafsson till på pass av Liam Ekeroth och Helmer Wallqvist och gjorde 1–3.

8.49 in i tredje perioden satte Emil Aldén pucken framspelad av Eliam Heine-Hällborn och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Vita Hästen J20. Mariestad punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.29 kvar att spela genom Melwin Nordberg. 2–4-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Mariestad med 7–0.

Vita Hästen J20–Mariestad 2–4 (0–2, 1–1, 1–1)

U20 juniorettan syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (7.52) Thure Ahl (Leo Wallin, Liam Ekeroth), 0–2 (10.32) Leo Wallin (Thure Ahl, Collin Eklund).

Andra perioden: 1–2 (21.44) Frans Vejkabo (Filip Törnström), 1–3 (28.51) Ville Gustafsson (Liam Ekeroth, Helmer Wallqvist).

Tredje perioden: 2–3 (48.49) Emil Aldén (Eliam Heine-Hällborn), 2–4 (58.31) Melwin Nordberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 2-0-3

Mariestad: 4-0-1