Mariestad vann toppmötet borta mot Grästorp

Mariestad vann med 7–0 mot Grästorp

Mariestads sjunde seger på de senaste sju matcherna

Mariestads Ville Gustafsson tvåmålsskytt

Två topplag möttes i U20 division 1 B syd herr under tisdagen när Grästorp tog emot serieledande Mariestad. Mariestad vann matchen med 7–0 (3–0, 0–0, 4–0).

Mariestads tränare Douglas Lögdal:

– Påkopplat och en bra start på matchen ikväll, Wiggo där bak göra ett par riktigt bra räddningar och får hålla nollan. Sen i sista får vi ett par skitmål för att vi tar pucken mot kassen.

Det här innebär att Mariestad nu har sju segrar i följd i U20 division 1 B syd herr.

Helmer Wallqvist gjorde matchvinnande målet

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Melwin Nordberg, Ville Gustafsson, Emil Strömnes och Måns Holm.

Ville Gustafsson gjorde två mål för Mariestad och ett assist.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mariestads BoIS HC med 13–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Grästorp Ulricehamns IF/Nittorps IK i Åse & Viste Arena 14.00. Mariestad tar sig an Alingsås hemma 12.00.

Grästorp–Mariestad 0–7 (0–3, 0–0, 0–4)

U20 division 1 B syd herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (0.28) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson, Amandus Alt Almqvist), 0–2 (18.09) Olle Fjellman (Viggo Eklund, Wilmer Blom-Rotmark), 0–3 (19.33) Ville Gustafsson (Vilgot Andersson, Neo Willman).

Tredje perioden: 0–4 (41.47) Ville Gustafsson, 0–5 (45.44) Emil Strömnes (Adrian Johnson, Wilmer Blom-Rotmark), 0–6 (47.11) Måns Holm (Liam Ekeroth, Stig Lindell), 0–7 (59.56) Melwin Nordberg (Scott Johnson, Hannes Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 2-1-2

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Grästorp: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 18 oktober

Mariestad: Sörhaga/Alingsås, hemma, 18 oktober