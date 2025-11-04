Mariestad utklassade Grästorp – vann med 18–3

Mariestad-seger med 18–3 mot Grästorp

Mariestads tionde seger på de senaste tio matcherna

Lucas Göthe matchvinnare för Mariestad

Mariestad övertygade när laget vann på hemmaplan mot Grästorp i U20 division 1 B syd herr med hela 18–3 (5–2, 6–1, 7–0).

– Dålig start på matchen, efter en trevande start tuggar vi igång. Många bra mål där vi har ett bra anfallsspel. Vi fortsätter jobba, kommenterade Mariestads tränare Douglas Lögdal.

I och med detta har Mariestad hela tolv raka segrar i U20 division 1 B syd herr och är tre segrar ifrån en hel säsong utan förlust.

Alingsås nästa för Mariestad

Mariestad spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–2.

Mariestad hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 6–2 efter 1.01 genom Leo Wallin och gick upp till 10–2 innan Grästorp svarade.

I periodpausen hade Mariestad ledningen med 11–3. Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 18–3. Målen i sista perioden gjordes av Adrian Johnson, som gjorde två mål, Melwin Nordberg, Alfred Ahlgren, Thure Ahl, Liam Ekeroth och Theodor Ek.

Mariestads Ville Gustafsson stod för två mål och tre assists, Wilmer Blom-Rotmark gjorde ett mål och spelade dessutom fram till fyra mål, Vilgot Andersson gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Adrian Johnson gjorde två mål och två målgivande passningar, Alfred Ahlgren gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Leo Wallin gjorde två mål och två målgivande passningar, Collin Eklund hade fyra assists, Lucas Göthe gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål och Theodor Ek gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål.

Mariestad har en stark form med fem segrar och 62–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grästorp har en vinst och fyra förluster och 13–37 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Mariestad klara seriesegrare medan Grästorp är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mariestads BoIS HC vunnit.

Lördag 8 november spelar Mariestad borta mot Alingsås 14.15 och Grästorp mot Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma 14.00 i Åse & Viste Arena.

Mariestad–Grästorp 18–3 (5–2, 6–1, 7–0)

U20 division 1 B syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (0.25) Elias Johansson (Alexander Sandberg-Lundin), 1–1 (5.23) Alfred Ahlgren (Wilmer Blom-Rotmark), 2–1 (8.25) Vilgot Andersson (Lucas Göthe, Collin Eklund), 3–1 (8.33) Lucas Göthe (Ville Gustafsson), 3–2 (14.14) Eddie Brandt, 4–2 (18.16) Lucas Göthe (Ville Gustafsson, Collin Eklund), 5–2 (19.30) Leo Wallin (Lukas Ottosson, Adrian Johnson).

Andra perioden: 6–2 (21.01) Leo Wallin (Alfred Ahlgren, Collin Eklund), 7–2 (28.05) Ville Gustafsson, 8–2 (30.03) Ville Gustafsson (Liam Ekeroth, Collin Eklund), 9–2 (30.39) Wilmer Blom-Rotmark (Theodor Ek, Olle Abrahamsson), 10–2 (32.53) Lucas Göthe (Vilgot Andersson, Ville Gustafsson), 10–3 (33.33) Ludvig Niska (Helge Karlsson, Max Olsson), 11–3 (39.11) Alfred Ahlgren (Wilmer Blom-Rotmark, Thure Ahl).

Tredje perioden: 12–3 (41.04) Liam Ekeroth (Adrian Johnson), 13–3 (51.47) Adrian Johnson (Theodor Ek, Leo Wallin), 14–3 (52.29) Melwin Nordberg (Wilmer Blom-Rotmark, Theodor Ek), 15–3 (54.13) Alfred Ahlgren (Leo Wallin), 16–3 (56.08) Theodor Ek (Wilmer Blom-Rotmark, Vilgot Andersson), 17–3 (56.51) Thure Ahl (Arvid Wilson), 18–3 (59.43) Adrian Johnson (Scott Johnson, Vilgot Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Grästorp: 1-0-4

Nästa match:

Mariestad: Sörhaga/Alingsås, borta, 8 november

Grästorp: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 8 november