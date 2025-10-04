Marcus Tärneberg matchhjälte när Hanhals vann mot IF Troja-Ljungby

Hanhals-seger med 4–3 mot IF Troja-Ljungby

Marcus Tärneberg gjorde två mål för Hanhals

Hanhals tog till slut hem segern mot IF Troja-Ljungby i matchen hemma i Kungsbacka Ishall på lördagen. Marcus Tärneberg stod för Hanhals avgörande mål 18.57 in i tredje perioden. Matchen i U20 region syd herr slutade 4–3 (1–0, 2–2, 1–1).

Love Klaveskjöld gjorde 1–0 till Hanhals efter 12.30 framspelad av Leo Holmgrene och Philip Ryttinger. Hanhals gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Marcus Tärneberg och Casper Ehrenborg.

IF Troja-Ljungby reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Viktor Berg och Ossian Duveskog i andra perioden. IF Troja-Ljungby kvitterade också till 3–3 genom Olle Petersson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Hanhals kunde dock avgöra till 4–3 med 1.03 kvar av matchen genom Marcus Tärneberg.

Det här var Hanhals andra uddamålsseger den här säsongen.

IF Troja-Ljungby har startat svagt och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Hanhals har nio poäng.

Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i SP Arena.

Tisdag 7 oktober spelar Hanhals borta mot Oskarshamn 19.40 och IF Troja-Ljungby mot Karlskrona hemma 19.00 i SP Arena.

Hanhals–IF Troja-Ljungby 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (12.30) Love Klaveskjöld (Leo Holmgrene, Philip Ryttinger).

Andra perioden: 2–0 (20.59) Marcus Tärneberg (Johan Henriksson, Jack Lansinger), 3–0 (21.43) Casper Ehrenborg (Rasmus Ohlin, Lukas Blomgren Dahl), 3–1 (35.06) Viktor Berg (Nils Håkansson), 3–2 (38.36) Ossian Duveskog (Jaidy Van Mourik, Cyrus Van Brunschot).

Tredje perioden: 3–3 (42.01) Olle Petersson (Linus Johansson, Viggo Kvarnstedt), 4–3 (58.57) Marcus Tärneberg (Johan Henriksson, Love Klaveskjöld).

Nästa match:

Hanhals: IK Oskarshamn, borta, 7 oktober

IF Troja-Ljungby: Karlskrona HK, hemma, 7 oktober