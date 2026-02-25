Marcus Åbergs mål avgörande när Falu IF vann mot Enköping

Falu IF-seger med 1–0 mot Enköping

Marcus Åberg avgjorde för Falu IF

Andra raka segern för Falu IF

Falu IF vann med matchens enda mål på bortaplan mot Enköping i hockeyettan norra. Målet gjorde Marcus Åberg, först i tredje perioden.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson tyckte så här om matchen:

– En jämn tight match. Enköping hade lite mer zon tid än oss men vi krigade på med det vi hade. 2–2 i stolpskott. Otroligt starkt att med så många ledande och ordinarie spelare borta kunna stå upp på det sättet vi gjorde.

Lindlöven nästa för Falu IF

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Enköping med 12–12 och Falu IF med 12–19 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Enköping på 14:e plats i tabellen medan Falu IF är på 15:e plats.

Söndag 1 mars 16.00 möter Enköping Forshaga borta i Ängevi Ishall medan Falu IF spelar hemma mot Lindlöven.

Enköping–Falu IF 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Tredje perioden: 0–1 (51.56) Marcus Åberg (Oscar Haglund, Jon Axforsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-0-3

Falu IF: 2-0-3

Nästa match:

Enköping: Forshaga IF, borta, 1 mars 16.00

Falu IF: Lindlövens IF, hemma, 1 mars 16.00