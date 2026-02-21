Måns Lindgren gjorde två mål när KRIF Hockey J20 vann mot Kållered

KRIF Hockey J20 vann med 5–3 mot Kållered

KRIF Hockey J20:s Måns Lindgren tvåmålsskytt

Andra raka segern för KRIF Hockey J20

Det blev KRIF Hockey J20 som vann matchen på bortaplan mot Kållered i U20 juniorettan syd herr på lördagen. 3–5 (1–3, 0–1, 2–1) slutade matchen.

Måns Lindgren gjorde två mål för KRIF Hockey J20

KRIF Hockey J20 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.17 genom Milton Andersén och gick upp till 0–2. Kållered kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade KRIF Hockey J20 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 14.47 i andra perioden nätade Måns Lindgren återigen på pass av Theo Elmkvist och gjorde 1–4.

Kållered reducerade dock till både 2–4 och 3–4 genom Oskar Lundh och Liam Nilsson i tredje perioden.

KRIF Hockey J20 kunde dock avgöra till 3–5 med fem sekunder kvar av matchen genom Valle Abramsson.

U20 juniorettan syd herr är nu färdigspelad. Kållered slutar på tionde plats och KRIF Hockey J20 på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann KRIF med 13–4.

Kållered–KRIF Hockey J20 3–5 (1–3, 0–1, 2–1)

U20 juniorettan syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (4.17) Milton Andersén (Melker Petersson, Kim Strandberg), 0–2 (9.19) Melvin Wetter (Emil Petersen, Olle Johansson), 1–2 (10.25) Pontus Holgersson (Theo Eliasson, Leon Högström), 1–3 (16.03) Måns Lindgren (Theo Elmkvist).

Andra perioden: 1–4 (34.47) Måns Lindgren (Theo Elmkvist).

Tredje perioden: 2–4 (45.36) Oskar Lundh (Vincent Almslätt, Isac Andersson), 3–4 (54.02) Liam Nilsson (Viggo Bengtsson, Oskar Lundh), 3–5 (59.55) Valle Abramsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 1-0-4

KRIF Hockey J20: 2-0-3