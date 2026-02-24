Malung tog ny seger mot favoritmotståndet

Malung segrade – 7–1 mot Hudiksvall

Malungs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Måns Gyllensten med två mål för Malung

Malung har haft det lätt mot Hudiksvall i U20 region väst herr. Och på tisdagen vann Malung på nytt – den här gången med hela 7–1 (2–0, 1–1, 4–0) hemma i Malungs Ishall. Det var Malungs fjärde raka seger mot Hudiksvall.

Segern var Malungs fjärde på de senaste fem matcherna.

Arvid Läth matchvinnare för Malung

Malung tog ledningen efter 9.25 genom Felix Ehrling med assist av Gustav Estenstad och Tage Björnsson. Laget gjorde också 2–0 när Arvid Läth slog till assisterad av Viktor Nylén efter 17.19.

Efter 4.20 i andra perioden nätade Simon Carlqvist framspelad av Wincent Enarsson och reducerade åt Hudiksvall. Malungs Måns Gyllensten gjorde 3–1 efter 12.36 på pass av Samuel Nordström.

Malung fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Samuel Frisk Wesström, Måns Gyllensten, Hugo Augustsson och Patrik Lindberg.

Måns Gyllensten gjorde två mål för Malung och ett målgivande pass.

U20 region väst herr är nu färdigspelad. Malung slutar på sjätte plats och Hudiksvall på åttonde plats. Hudiksvall åker ur serien.

Det här var fjärde mötet mellan Malung och Hudiksvall den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Malungs IF vunnit.

Malung–Hudiksvall 7–1 (2–0, 1–1, 4–0)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (9.25) Felix Ehrling (Gustav Estenstad, Tage Björnsson), 2–0 (17.19) Arvid Läth (Viktor Nylén).

Andra perioden: 2–1 (24.20) Simon Carlqvist (Wincent Enarsson), 3–1 (32.36) Måns Gyllensten (Samuel Nordström).

Tredje perioden: 4–1 (49.29) Måns Gyllensten (Alexander Ljung, Gustav Estenstad), 5–1 (51.10) Samuel Frisk Wesström (Arvid Läth, Arvid Nilsson), 6–1 (57.21) Hugo Augustsson (Patrik Lindberg, Rasmus Gustafsson), 7–1 (57.45) Patrik Lindberg (Måns Gyllensten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 4-0-1

Hudiksvall: 0-0-5