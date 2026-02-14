Malung tog hem segern mot Strömsbro på hemmaplan

Seger för Malung med 5–2 mot Strömsbro

Alexander Ljung avgjorde för Malung

Malungs åttonde seger för säsongen

Malung segrade mot Strömsbro på hemmaplan i Malungs Ishall i U20 region väst herr. 5–2 (1–0, 2–0, 2–2) slutade matchen på lördagen.

Malung–Strömsbro – mål för mål

Philip Sundberg gav Malung ledningen efter 17.41 efter pass från Alexander Ljung och Rasmus Gustafsson.

Efter 7.06 i andra perioden slog Philip Sundberg till på nytt och gjorde 2–0. Alexander Ljung gjorde dessutom 3–0 efter 15.37 framspelad av Hugo Augustsson och Rasmus Gustafsson.

Malung gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Samuel Frisk Wesström och Alexander Ljung, vilket avgjorde matchen.

Sergejs Avotins och Wilmer Björk Eriksson reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Strömsbro. Malung tog därmed en stabil seger.

Malungs Rasmus Gustafsson hade tre assists och Alexander Ljung stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Malung är kvar på sjunde plats och Strömsbro stannar på tredje plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Malung och Strömsbro den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Strömsbro IF vunnit.

I nästa omgång har Malung Orsa hemma i Malungs Ishall, tisdag 17 februari 19.00. Strömsbro spelar hemma mot Valbo J20 lördag 21 februari 16.45.

Malung–Strömsbro 5–2 (1–0, 2–0, 2–2)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (17.41) Philip Sundberg (Alexander Ljung, Rasmus Gustafsson).

Andra perioden: 2–0 (27.06) Philip Sundberg, 3–0 (35.37) Alexander Ljung (Hugo Augustsson, Rasmus Gustafsson).

Tredje perioden: 4–0 (47.18) Samuel Frisk Wesström (Tage Björnsson, Felix Ehrling), 5–0 (50.57) Alexander Ljung (Rasmus Gustafsson), 5–1 (56.31) Sergejs Avotins (Linus Åbom, Måns Knudsen), 5–2 (59.03) Wilmer Björk Eriksson (Casper Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Malung: Orsa IK, hemma, 17 februari 19.00

Strömsbro: Valbo HC, hemma, 21 februari 16.45