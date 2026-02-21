Malung fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Efter en tuff period har Malung nu fått igång spelet. På lördagen mötte laget Orsa i Malungs Ishall i U20 region väst herr och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Orsa blev 6–2 (0–1, 3–1, 3–0).

Vilmer Gräll gav Orsa ledningen efter 19 minuter assisterad av Oscar Ytterbring och Liam Josefsson.

Malung kvitterade till 1–1 genom Alexander Ljung i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 9.02 gjorde Orsa 1–2 genom Wilhelm Jernberg.

Ludvig Eljas och Felix Ehrling gjorde att Malung vände till underläget till ledning med 3–2.

Även i tredje perioden var Malung starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Alexander Ljung, Arvid Nilsson och Samuel Nordström och avgjorde matchen.

Ludvig Eljas gjorde ett mål för Malung och två målgivande passningar och Alexander Ljung stod för två mål och ett assist.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Orsa IK vann de två första mötena. Malungs IF vann senast lagen möttes.

Malung tar sig an Hudiksvall i sista matchen hemma tisdag 24 februari 19.00. Orsa möter Grums borta lördag 28 februari 13.00.

Malung–Orsa 6–2 (0–1, 3–1, 3–0)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (19.27) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring, Liam Josefsson).

Andra perioden: 1–1 (24.36) Alexander Ljung (Ludvig Eljas, Erik Ström), 1–2 (29.02) Wilhelm Jernberg (Oscar Ytterbring), 2–2 (37.02) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Tage Björnsson), 3–2 (38.13) Ludvig Eljas (Alexander Ljung, Viktor Nylén).

Tredje perioden: 4–2 (44.20) Alexander Ljung (Hugo Augustsson), 5–2 (54.44) Arvid Nilsson (Arvid Läth, Ludvig Eljas), 6–2 (59.37) Samuel Nordström (Rasmus Gustafsson, Hugo Augustsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 3-0-2

Orsa: 1-0-4

Nästa match:

Malung: Hudiksvalls HC, hemma, 24 februari 19.00

Orsa: Grums IK Hockey, borta, 28 februari 13.00