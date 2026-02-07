Malte Lantz-Rosdahl i målform – Borlänge vann mot Orsa

Seger för Borlänge med 6–2 mot Orsa

Malte Lantz-Rosdahl med två mål för Borlänge

Maxim Somorosky avgjorde för Borlänge

Borlänge vann mot gästande Orsa i U20 region väst herr med 6–2 på lördagen.

Malte Lantz-Rosdahl tvåmålsskytt för Borlänge

Borlänge stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 4.09 i andra perioden nätade Alexander Eriksson på pass av Texas Östberg och Noah Paulsen och gjorde 4–0. Orsas Noel Berglinn gjorde 4–1 efter 14.55 framspelad av Anthon Nilsson-Andren.

Borlänge ökade ledningen till 5–1 genom Malte Lantz-Rosdahl efter 4.24 i tredje perioden.

Orsa reducerade dock till 5–2 genom Liam Josefsson med 3.07 kvar att spela av perioden.

Borlänge kunde dock avgöra till 6–2 med 26 sekunder kvar av matchen genom Malte Lantz-Rosdahl.

Det här var fjärde mötet mellan Borlänge och Orsa den här säsongen. Borlänge HF har tagit två segrar före den här matchen. Orsa IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Borlänge Valbo J20 i NickBack Arena 14.00. Orsa tar sig an BIK Karlskoga J20 borta 13.00.

Borlänge–Orsa 6–2 (3–0, 1–1, 2–1)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (7.20) Melvin Lantz (Liam Lorenz, Jacob Gladh Pettersson), 2–0 (8.53) Robin Strand (Noah Paulsen, Arvid Bäck), 3–0 (18.52) Maxim Somorosky (Niilo Lylander, Liam Lorenz).

Andra perioden: 4–0 (24.09) Alexander Eriksson (Texas Östberg, Noah Paulsen), 4–1 (34.55) Noel Berglinn (Anthon Nilsson-Andren).

Tredje perioden: 5–1 (44.24) Malte Lantz-Rosdahl, 5–2 (56.53) Liam Josefsson (Malte Willford, Noel Berglinn), 6–2 (59.34) Malte Lantz-Rosdahl (Leo Åström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-0-3

Orsa: 2-1-2

Nästa match:

Borlänge: Valbo HC, borta, 14 februari 14.00

Orsa: BIK Karlskoga, borta, 14 februari 13.00