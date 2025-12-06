Malmös fina svit mot HV 71 fortsätter

Seger för Malmö med 4–1 mot HV 71

Malmös femte seger på de senaste sex matcherna

Carl Persson tvåmålsskytt för Malmö

Malmö fortsätter att vinna mot HV 71 i SHL. På lördagen segrade Malmö på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) borta i Husqvarna Garden. Det var Malmös fjärde raka seger mot HV 71.

Det här innebär att Malmö nu har fem segrar i följd i SHL.

Malmö tog ledningen efter 6.55 genom Janne Kuokkanen efter pass från Johan Ivarsson och Lauri Pajuniemi.

Efter 10.13 i andra perioden slog Carl Persson till framspelad av Topi Niemelä och Axel Sundberg och gjorde 0–2.

Efter 2.10 i tredje perioden ökade Malmö på till 0–3 återigen genom Carl Persson.

HV 71 reducerade dock till 1–3 genom Lukas Rousek efter 11.13 av perioden.

Malmö kunde dock avgöra till 1–4 med 2.09 kvar av matchen genom Fredrik Händemark.

HV 71 möter Frölunda i nästa match borta torsdag 18 december 19.00. Malmö möter samma dag Leksand borta.

HV 71–Malmö 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (6.55) Janne Kuokkanen (Johan Ivarsson, Lauri Pajuniemi).

Andra perioden: 0–2 (30.13) Carl Persson (Topi Niemelä, Axel Sundberg).

Tredje perioden: 0–3 (42.10) Carl Persson (Axel Sundberg), 1–3 (51.13) Lukas Rousek (Hugo Pettersson, Lucas Lagerberg), 1–4 (57.51) Fredrik Händemark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Malmö: 5-0-0

Nästa match:

HV 71: Frölunda HC, borta, 18 december

Malmö: Leksands IF, borta, 18 december