Malmös fina svit mot Huddinge IK fortsätter

Malmö segrade – 6–2 mot Huddinge IK

Jonathan Sandberg gjorde två mål för Malmö

Tre raka mål för Malmö

Malmö har haft det lätt mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr. Och på lördagen vann Malmö på nytt – den här gången med 6–2 (3–0, 1–1, 2–1) borta i Björkängshallen. Det var Malmös fjärde raka seger mot Huddinge IK.

Jonathan Sandberg tvåmålsskytt för Malmö

Malmö stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.35 i mitten av perioden.

Anton Skoog Sjölund reducerade för Huddinge IK efter 2.29 in i andra perioden efter pass från Alexander Hellqvist.

Efter 10.10 i andra perioden slog Janis Grossniklaus till på pass av William Lind och gjorde 1–4.

Malmö ökade ledningen till 1–5 genom Oliver Andrle efter 7.28 i tredje perioden.

Huddinge IK reducerade dock till 2–5 genom Edvin Vintheden efter 13.11 av perioden.

Malmö kunde dock avgöra till 2–6 med 4.53 kvar av matchen genom Jonathan Sandberg.

Malmö vann senast lagen möttes, 2015, med 1–0 i Björkängshallen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari i Kirsebergs Ishall.

I nästa match möter Huddinge IK Rögle hemma och Malmö möter Djurgården borta. Båda matcherna spelas söndag 4 januari 14.00.

Huddinge IK–Malmö 2–6 (0–3, 1–1, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (8.28) Sigge Larsson (Noel Stenlund, Anton Liljenfors), 0–2 (11.26) Alexandre Monarque (Isac Pagels, Matteo Filippini), 0–3 (16.03) Jonathan Sandberg (Oskar Kramer, Oliver Andrle).

Andra perioden: 1–3 (22.29) Anton Skoog Sjölund (Alexander Hellqvist), 1–4 (30.10) Janis Grossniklaus (William Lind).

Tredje perioden: 1–5 (47.28) Oliver Andrle (Oskar Kramer, Joel Borgqvist), 2–5 (53.11) Edvin Vintheden (Ludvig Roos), 2–6 (55.07) Jonathan Sandberg (William Lind, Noel Stenlund).

Nästa match:

Huddinge IK: Rögle BK, hemma, 4 januari 14.00

Malmö: Djurgårdens IF, borta, 4 januari 14.00

