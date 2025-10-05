Malmös fina svit håller i sig efter 4–1 mot Oskarshamn

Malmö vann med 4–1 mot Oskarshamn

Malmös femte seger på de senaste sex matcherna

Viktor Lennström matchvinnare för Malmö

Segertåget fortsätter för Malmö. Mot Oskarshamn hemma i Rosengårds Ishall på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) och har nu fyra segrar i rad i U18 regional syd herr.

Olofström nästa för Malmö

Den första perioden slutade 0–0. Jack Silvander Jarevik gjorde 1–0 till Malmö 17.04 in i andra perioden assisterad av Oskar Kramer och Matteo Filippini.

Efter 19.12 i andra perioden nätade Viktor Lennström framspelad av Jack Silvander Jarevik och Jonathan Sandberg och gjorde 2–0.

Malmö gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Sigge Larsson och Max Kramer. Målen punkterade matchen.

Casper Bjering Dahlén reducerade förvisso, men närmare än 4–1 kom inte Oskarshamn. Malmö tog därmed en säker seger.

Det här betyder att Malmö nu ligger på femte plats i tabellen och Oskarshamn är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Malmö som så sent som den 24 september låg på nionde plats.

I nästa match möter Malmö Olofström borta och Oskarshamn möter Karlskrona hemma. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.30.

Malmö–Oskarshamn 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

U18 regional syd herr, Rosengårds Ishall

Andra perioden: 1–0 (37.04) Jack Silvander Jarevik (Oskar Kramer, Matteo Filippini), 2–0 (39.12) Viktor Lennström (Jack Silvander Jarevik, Jonathan Sandberg).

Tredje perioden: 3–0 (41.56) Sigge Larsson (Figo Larsson), 4–0 (46.26) Max Kramer (Isac Jeppsson, Viktor Lennström), 4–1 (55.55) Casper Bjering Dahlén (Noah Lundh, Richárd Orgoványi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-0-1

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Olofströms IK, borta, 9 oktober

Oskarshamn: Karlskrona HK, hemma, 9 oktober