Malmös fina svit håller i sig efter 3–1 mot SSK U20

Malmö vann med 3–1 mot SSK U20

Malmös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Justus Ehrnström matchvinnare för Malmö

3–1 (2–0, 0–0, 1–1) blev resultatet när Malmö och SSK U20 möttes i Malmö Isstadion på söndagen. I och med detta har Malmö hela sex raka segrar i U20 nationell södra.

Malmö–SSK U20 – mål för mål

Malmö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. SSK U20 reducerade dock till 2–1 genom Alexander Hjorth när bara tre minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Malmö kunde dock avgöra till 3–1 med 1.14 kvar av matchen genom Filip Henriksson.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Malmö Redhawks med 5–1.

I nästa omgång har Malmö Frölunda borta i Frölundaborg, söndag 19 oktober 16.00. SSK U20 spelar hemma mot HV 71 lördag 18 oktober 16.00.

Malmö–SSK U20 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (2.33) Isac Nilsson (Filip Henriksson, Elia Pedrotti), 2–0 (18.47) Justus Ehrnström (Max Grundström, Leo Tjälldén).

Tredje perioden: 2–1 (57.51) Alexander Hjorth (Alexander Dani), 3–1 (58.46) Filip Henriksson (Ludvik Bakkevig).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 5-0-0

SSK U20: 1-1-3

Nästa match:

Malmö: Frölunda, borta, 19 oktober

SSK U20: HV 71, hemma, 18 oktober