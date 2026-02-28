Malmö vinnare mot Frölunda – avgjorde i förlängningen

Malmö vann med 6–5 efter förlängning

Joel Grossniklaus matchvinnare för Malmö

Seger nummer 14 för Malmö

Matchen mellan hemmalaget Frölunda och gästande Malmö i U20 nationell södra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 6–5 (1–2, 2–1, 2–2, 1–0). Joel Grossniklaus blev matchhjälte för Malmö med sitt mål blott 56 sekunder in i förlängningen.

Malmös lagledare Niklas Axelsson tyckte till om matchen:

– Vi visar karaktär och vänder underläge 3–1 och löser en seger till slut. Alla jobbar hårt och för varandra.

Frölunda–Malmö – mål för mål

I första perioden var det Frölunda som spelade bäst. Laget vann perioden med 2–1.

I andra perioden var det i stället Malmö som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Frölunda gjorde 4–3 genom Mads Kongsbak Klyvö efter 3.36 i tredje perioden.

Leo Tjälldén och Viktor Olofsson gjorde att Malmö vände till underläget till ledning med 4–5.

Frölunda kvitterade till 5–5 genom Liam Elofsson i tredje perioden. Målet kom med fyra sekunder kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Malmö blev Joel Grossniklaus som 56 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Frölundas Måns Toresson hade fyra assists. Leo Tjälldén och Melker Lundquist gjorde två mål och en assist var för Malmö.

Det här betyder att Frölunda är kvar på andra plats och Malmö stannar på sjunde plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Frölunda och Malmö den här säsongen. Frölunda vann de två första mötena. IF Malmö Redhawks vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Frölunda Rögle hemma i Frölundaborg, söndag 1 mars 12.00. Malmö spelar hemma mot Växjö onsdag 4 mars 19.15.

Frölunda–Malmö 5–6 (2–1, 1–2, 2–2, 0–1)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (13.28) Melker Lundquist (Oliver Green, Leo Tjälldén), 1–1 (18.20) Ville Oksanen (Måns Toresson, Viktor Olihn), 2–1 (19.27) Emil Carlén (Gian Meier, Måns Toresson).

Andra perioden: 3–1 (29.33) Max Westergård (Måns Toresson, Liam Elofsson), 3–2 (36.44) Leo Tjälldén (Justus Ehrnström, Oliver Rosvall), 3–3 (37.48) Melker Lundquist (Joel Grossniklaus, Leo Lundblad).

Tredje perioden: 4–3 (43.36) Mads Kongsbak Klyvö, 4–4 (49.27) Viktor Olofsson, 4–5 (51.06) Leo Tjälldén (Carl Bognäs), 5–5 (59.56) Liam Elofsson (Gian Meier, Måns Toresson).

Förlängning: 5–6 (60.56) Joel Grossniklaus (Melker Lundquist, Viktor Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-1-1

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda: Rögle, hemma, 1 mars 12.00

Malmö: Växjö Lakers HC, hemma, 4 mars 19.15