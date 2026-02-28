Malmö vann mot Frölunda efter Jonathan Sandbergs två mål

Malmö vann med 5–1 mot Frölunda

Jonathan Sandberg med två mål för Malmö

Tredje raka segern för Malmö

Malmö vann mot gästande Frölunda i U18 Nationell södra herr. 5–1 (1–0, 2–1, 2–0) slutade lördagens match.

Jonathan Sandberg gjorde 1–0 till Malmö efter 5.21 på passning från Noel Stenlund och Felix Bognäs.

Malmö gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Jonathan Sandberg och Isac Pagels.

Frölunda reducerade dock till 3–1 genom Gustav Gäbel tidigt i perioden av perioden.

Jack Silvander Jarevik stod för målet när Malmö ökade ledningen till 4–1 med 1.31 kvar att spela framspelad av Jonathan Sandberg. Laget avslutade matchen med sitt 5–1-mål med tolv sekunder kvar att spela genom Viktor Lennström efter förarbete av Jack Silvander Jarevik.

Jonathan Sandberg gjorde två mål för Malmö och ett målgivande pass.

Malmö har tre segrar och två förluster och 24–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Frölunda har två vinster och tre förluster och 11–16 i målskillnad.

För Malmö gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Frölunda är på sjätte plats. Noteras kan att Frölunda sedan den 30 januari har tappat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, söndag 1 mars möter Malmö Växjö hemma i Malmö Isstadion 12.15 medan Frölunda spelar borta mot Rögle 12.00.

Malmö–Frölunda 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

U18 Nationell södra herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (5.21) Jonathan Sandberg (Noel Stenlund, Felix Bognäs).

Andra perioden: 2–0 (21.16) Jonathan Sandberg, 3–0 (22.35) Isac Pagels (Joel Borgqvist), 3–1 (24.28) Gustav Gäbel (Ted Burström, Måns Köster).

Tredje perioden: 4–1 (58.29) Jack Silvander Jarevik (Jonathan Sandberg), 5–1 (59.48) Viktor Lennström (Jack Silvander Jarevik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-2-0

Frölunda: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Växjö Lakers HC, hemma, 1 mars 12.15

Frölunda: Rögle BK, borta, 1 mars 12.00