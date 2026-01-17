Malmö vände tvåmålsunderläge mot Örebro Hockey U20

Seger för Malmö med 5–4 mot Örebro Hockey U20

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Avgörande målet kom efter 59.11.

Malmö var illa ute i mötet med Örebro Hockey U20 i U20 nationell södra i Malmö Isstadion på lördagen. Bortalaget Örebro Hockey U20 ledde med 4–2 i början av tredje perioden, men Malmö vände och vann matchen med 5–4 (1–1, 1–2, 3–1).

Segermålet för Malmö stod Janis Grossniklaus för med bara 49 sekunder kvar av slutperioden.

Segern var Malmös fjärde på de senaste fem matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.

Janis Grossniklaus gjorde matchvinnande målet

Malmö tog ledningen efter 6.09 genom Max Grundström. Örebro Hockey U20 kvitterade när Oliver Höglund fick träff efter pass från Alexander Command och Ludvig Andersson efter 8.30.

Örebro Hockey U20 startade också andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Philip Larsson och Niklas Aaram Olsen innan Malmö svarade och gjorde 3–2 genom Jakob Stjärna.

I tredje perioden gick Örebro Hockey U20 upp i en 4–2-ledning med 19.29 kvar att spela. Men Malmö vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Janis Grossniklaus med 0.49 kvar att spela av matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 18 januari möter Malmö Färjestad hemma i Malmö Isstadion 12.15 medan Örebro Hockey U20 spelar borta mot Rögle 12.00.

Malmö–Örebro Hockey U20 5–4 (1–1, 1–2, 3–1)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (6.09) Max Grundström, 1–1 (8.30) Oliver Höglund (Alexander Command, Ludvig Andersson).

Andra perioden: 1–2 (26.01) Philip Larsson (Noah Pettersson Askling), 1–3 (27.39) Niklas Aaram Olsen, 2–3 (34.03) Jakob Stjärna (Filip Henriksson, Oliver Green).

Tredje perioden: 2–4 (40.31) Axel Elofsson (Aapo Vanninen), 3–4 (46.06) Janis Grossniklaus (Theo Bengtsson), 4–4 (58.10) Jonathan Davidsson (Filip Henriksson), 5–4 (59.11) Janis Grossniklaus (Theo Bengtsson, Joel Grossniklaus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-0-1

Örebro Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

Malmö: Färjestads BK, hemma, 18 januari 12.15

Örebro Hockey U20: Rögle, borta, 18 januari 12.00