Malmö utklassade Rögle – vann med 7–1

Malmö vann med 7–1 mot Rögle

Matteo Filippini matchvinnare för Malmö

Andra förlusten i följd för Rögle

Malmö övertygade när laget vann på hemmaplan mot Rögle i U18 regional syd topp 6 herr med hela 7–1 (1–1, 4–0, 2–0).

Växjö nästa för Malmö

Första perioden var jämn. Malmö inledde bäst och tog ledningen genom Joel Borgqvist efter 13.38, men Rögle kvitterade genom Darius Adakauskas bara en minut senare. I andra perioden var det Malmö som dominerade och gick från 1–1 till 5–1 genom två mål av Leo Tjälldén, ett mål av Jack Silvander Jarevik och ett mål av Matteo Filippini. Malmö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Matteo Filippini och Isac Pagels.

Malmös Matteo Filippini stod för två mål och ett assist, Sigge Larsson hade tre assists och Leo Tjälldén gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

För Malmö gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Rögle är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann IF Malmö Redhawks med 5–1.

Söndag 16 november spelar Malmö borta mot Växjö 14.30 och Rögle mot Frölunda hemma 12.00 i Catena Arena.

Malmö–Rögle 7–1 (1–1, 4–0, 2–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (13.38) Joel Borgqvist (Leo Tjälldén, Alexandre Monarque), 1–1 (14.00) Darius Adakauskas (Arvid Stolt).

Andra perioden: 2–1 (21.16) Matteo Filippini (Sigge Larsson, Viktor Lennström), 3–1 (22.29) Leo Tjälldén (Jonathan Sandberg, Jack Silvander Jarevik), 4–1 (26.15) Jack Silvander Jarevik (Jonathan Sandberg), 5–1 (28.08) Leo Tjälldén (Sigge Larsson).

Tredje perioden: 6–1 (47.51) Matteo Filippini (Sigge Larsson, Viktor Lennström), 7–1 (52.18) Isac Pagels (Matteo Filippini).

Nästa match:

Malmö: Växjö Lakers HC, borta, 16 november

Rögle: Frölunda, hemma, 16 november