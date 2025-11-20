Malmö utklassade HV 71 på hemmaplan

Malmö vann med 12–1 mot HV 71

Jack Silvander Jarevik tremålsskytt för Malmö

Andra raka förlusten för HV 71

Malmö dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot HV 71 i U18 regional syd topp 6 herr med hela 12–1 (4–0, 2–1, 6–0).

Malmö var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Malmö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Jack Silvander Jarevik, som gjorde två mål, Max Kramer, som gjorde två mål, Casper Scherstén och Oliver Andrle.

Leo Tjälldén gjorde två mål för Malmö och spelade dessutom fram till två mål, Jonathan Sandberg stod för ett mål och tre assists, Jack Silvander Jarevik gjorde tre mål, Max Kramer gjorde två mål och ett målgivande pass och Noel Stenlund gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Malmö har två segrar och tre förluster och 28–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har en vinst och fyra förluster och 16–33 i målskillnad.

HV 71 har startat svagt och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Malmö har sju poäng.

När lagen möttes senast vann IF Malmö Redhawks med 4–3 efter straffar.

I nästa omgång har Malmö Linköping HC U18 borta i Stångebro Ishall, fredag 21 november 19.00. HV 71 spelar borta mot Frölunda söndag 23 november 12.00.

Malmö–HV 71 12–1 (4–0, 2–1, 6–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (4.26) Jonathan Sandberg (Sigge Larsson), 2–0 (7.24) Jack Silvander Jarevik (Leo Tjälldén), 3–0 (13.06) Simon Wilsell (Casper Scherstén, Max Kramer), 4–0 (13.17) Leo Tjälldén (Noel Stenlund).

Andra perioden: 5–0 (25.27) Noel Stenlund (Simon Wilsell, Felix Bognäs), 6–0 (30.23) Leo Tjälldén (Jonathan Sandberg), 6–1 (35.30) Jacob Aldén (Olle Sandberg, Sigge Linge).

Tredje perioden: 7–1 (41.56) Jack Silvander Jarevik (Jonathan Sandberg, Noel Stenlund), 8–1 (43.21) Oliver Andrle, 9–1 (45.09) Max Kramer (Alexandre Monarque, Isac Pagels), 10–1 (51.01) Jack Silvander Jarevik (Leo Tjälldén, Jonathan Sandberg), 11–1 (57.16) Max Kramer (Sigge Larsson, Alexandre Monarque), 12–1 (58.09) Casper Scherstén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-1-2

HV 71: 1-1-3

Nästa match:

Malmö: Linköping HC, borta, 21 november

HV 71: Frölunda, borta, 23 november