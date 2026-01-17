Malmö segrare borta mot Rögle – Carl Persson matchvinnare

Malmö-seger med 6–4 mot Rögle

Carl Persson gjorde två mål för Malmö

17:e segern för Malmö

Malmö besegrade Rögle på bortaplan i lördagens match i SHL. 4–6 (1–1, 1–2, 2–3) slutade matchen.

Malmös Carl Persson tvåmålsskytt

Lauri Pajuniemi gav gästande Malmö ledningen efter 12.13 efter förarbete från Janne Kuokkanen och Robin Salo. Rögle kvitterade när Dennis Everberg hittade rätt på pass av Daniel Zaar och Mark Friedman efter 14.19.

Malmö startade andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av William Von Barnekow och Axel Sundberg innan Rögle svarade och gjorde 3–2 genom Felix Nilsson.

Malmö startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 2–5-ledning. Men Rögle svarade och gjorde 3–5.

Därefter var det dock Malmö som avgjorde. Laget gjorde 3–6 med tre minuter kvar att spela genom Carl Persson. Rögle hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–6.

Carl Persson gjorde två mål för Malmö och ett assist. Calle Själin hade tre assists för Rögle.

Rögle har två vinster och tre förluster och 14–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malmö har tre vinster och två förluster och 14–15 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Rögle på tredje plats och Malmö på femte plats.

Rögle tar sig an Leksand i nästa match borta torsdag 22 januari 19.00. Malmö möter Djurgården borta lördag 24 januari 18.00.

Rögle–Malmö 4–6 (1–1, 1–2, 2–3)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (12.13) Lauri Pajuniemi (Janne Kuokkanen, Robin Salo), 1–1 (14.19) Dennis Everberg (Daniel Zaar, Mark Friedman).

Andra perioden: 1–2 (25.11) William Von Barnekow (Petter Vesterheim, Robin Hanzl), 1–3 (30.00) Axel Sundberg (Carl Persson), 2–3 (36.07) Felix Nilsson (Fredrik Olofsson, Calle Själin).

Tredje perioden: 2–4 (41.52) Robin Hanzl (Petter Vesterheim), 2–5 (45.55) Carl Persson (Axel Sundberg, Robin Salo), 3–5 (56.16) Leon Bristedt (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Calle Själin), 3–6 (57.47) Carl Persson, 4–6 (59.50) Lukas Ekeståhl-Jonsson (Calle Själin, Simon Zether).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: Leksands IF, borta, 22 januari 19.00

Malmö: Djurgårdens IF, borta, 24 januari 18.00