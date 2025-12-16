Malmö segrade mot Frölunda

Malmö-seger med 5–1 mot Frölunda

Kalle Hemström gjorde två mål för Malmö

Carl Bognäs avgjorde för Malmö

Malmö vann med 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) på hemmaplan mot Frölunda i svenska cupen, U20 grupp D herr.

Inför matchen hade Malmö 6 raka förluster mot Frölunda.

Det var andra raka segern för Malmö, efter 3–1 mot Rögle i första matchen.

Kalle Hemström med två mål för Malmö

Kalle Hemström gav Malmö ledningen efter 9.30 efter förarbete från Theo Bengtsson och Oliver Rosvall.

Efter 14.13 gjorde laget 2–0 genom Carl Bognäs efter pass från Theo Bengtsson.

Malmö ökade ledningen till 3–0 genom Filip Henriksson efter 2.20 i andra perioden.

Frölunda reducerade dock till 3–1 genom Axel Bröngel-Larsson efter 8.34 av perioden.

Efter 10.24 ökade Malmö på till 4–1 återigen genom Kalle Hemström.

15.58 in i tredje perioden fick Jonathan Davidsson utdelning på pass av Filip Henriksson och Leo Lundblad och ökade ledningen.

Torsdag 18 december spelar Malmö hemma mot Växjö 19.15 och Frölunda mot Rögle hemma 19.00 i Kungsbacka Ishall.

Malmö–Frölunda 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Svenska cupen, U20 grupp D herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (9.30) Kalle Hemström (Theo Bengtsson, Oliver Rosvall), 2–0 (14.13) Carl Bognäs (Theo Bengtsson).

Andra perioden: 3–0 (22.20) Filip Henriksson, 3–1 (28.34) Axel Bröngel-Larsson (Zacharias Käll), 4–1 (30.24) Kalle Hemström (Hugo Eriksson, Anton Liljenfors).

Tredje perioden: 5–1 (55.58) Jonathan Davidsson (Filip Henriksson, Leo Lundblad).