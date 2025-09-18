Förlängningsseger för Malmö mot Leksand

Malmö vann med 5–4 efter förlängning

Janne Kuokkanen matchvinnare för Malmö

Malmö nu tolfte, Leksand på andra plats

Malmös väg till seger mot Leksand hemma i SHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Malmö avgöra till 5–4 (1–3, 3–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Janne Kuokkanen, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

När lagen möttes förra säsongen vann Malmö tre matcher och Leksand en.

Malmö–Leksand – mål för mål

Leksand stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.38.

Malmö reducerade dock till 1–3 genom Linus Öberg efter 11.52. Malmö reducerade och kvitterade till 3–3 genom Carl Persson och Janne Kuokkanen i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 11.51 gjorde Leksand 3–4 genom Alexander Lundqvist.

Malmö gjorde 4–4 genom Carl Persson med 3.18 kvar att spela av perioden. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. Stor matchhjälte för Malmö blev Janne Kuokkanen som 3.03 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Leksands Alexander Lundqvist stod för tre poäng, varav ett mål. Lauri Pajuniemi hade tre assists för Malmö och Carl Persson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Leksand är på andra plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Malmö HV 71 i Malmö Arena 18.00. Leksand tar sig an Rögle borta 15.15.

Malmö–Leksand 5–4 (1–3, 3–1, 0–0, 1–0)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 0–1 (2.14) Joonas Lyytinen (Alexander Lundqvist, Nolan Stevens), 0–2 (4.54) Arvid Eljas (Fred Nilsson), 0–3 (6.52) Fred Nilsson (Michael Lindqvist, Alexander Lundqvist), 1–3 (11.52) Linus Öberg (Thomas Berg Paulsen, Axel Sundberg).

Andra perioden: 2–3 (20.32) Carl Persson (Lauri Pajuniemi), 3–3 (25.07) Janne Kuokkanen (Carl Persson, Lauri Pajuniemi), 3–4 (31.51) Alexander Lundqvist (Arvid Eljas, Peter Cehlarik), 4–4 (36.42) Carl Persson (Fredrik Händemark, Lauri Pajuniemi).

Förlängning: 5–4 (63.03) Janne Kuokkanen (Eemil Viro, Robin Hanzl).

