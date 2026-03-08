Malmö avgjorde tät match mot Grums i tredje perioden

Seger för Malmö med 2–1 mot Grums

Sigge Larsson avgjorde för Malmö

Tredje förlusten i rad för Grums

Matchen mellan hemmalaget Grums och gästande Malmö var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Malmö och vann matchen i U18 Nationell södra herr med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Sigge Larsson blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 16.39 in i tredje perioden.

Grums–Malmö – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

11.17 in i andra perioden spräckte Malmö nollan genom Alexandre Monarque efter förarbete från Noel Stenlund. Efter 19.07 i andra perioden nätade Alfred Bäckman framspelad av Felix Björk och Gabriel Axelsson och kvitterade för Grums.

16.39 in i tredje perioden fick Sigge Larsson utdelning på pass av Oliver Andrle och avgjorde matchen.

När lagen senast möttes vann Grums med 2–1 efter avgörande på straffar.

I nästa match möter Grums Djurgården hemma och Malmö möter HV 71 borta. Båda matcherna spelas lördag 14 mars 14.00.

Grums–Malmö 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Andra perioden: 0–1 (31.17) Alexandre Monarque (Noel Stenlund), 1–1 (39.07) Alfred Bäckman (Felix Björk, Gabriel Axelsson).

Tredje perioden: 1–2 (56.39) Sigge Larsson (Oliver Andrle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Grums: Djurgårdens IF, hemma, 14 mars 14.00

Malmö: HV 71, borta, 14 mars 14.00