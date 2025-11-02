Malmö avgjorde i tredje perioden mot Linköping

Malmö vann med 7–5 mot Linköping

Kalle Hemström med tre mål för Malmö

Andra raka segern för Malmö

Malmö segrade hemma mot Linköping i U20 nationell södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Malmö drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 7–5 (4–2, 1–3, 2–0).

Därmed har Malmö vunnit sex matcher i rad på hemmaplan.

Malmö spelade bäst i första perioden som laget vann med 4–2.

Linköping hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 5–5.

I tredje perioden gjorde Malmö 6–5 efter 0.50 genom Kalle Hemström framspelad av Joel Grossniklaus och Ted Welander. Och med bara 1.43 kvar satte Filip Henriksson 7–5.

Gustav Pettersson gjorde ett mål för Linköping och spelade fram till två mål. Kalle Hemström gjorde tre mål för Malmö.

Det här betyder att Malmö ligger på femte plats i tabellen och Linköping är på fjärde plats. Noteras kan att Linköping sedan den 16 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Linköping HC med 5–2.

Nästa motstånd för Malmö är Rögle. Lagen möts onsdag 12 november 18.00 i Catena Arena. Linköping tar sig an Växjö hemma lördag 15 november 15.30.

Malmö–Linköping 7–5 (4–2, 1–3, 2–0)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (0.43) Kalle Hemström, 1–1 (8.41) Loke Krantz (Gustav Pettersson), 1–2 (9.51) Milton Carpenhammar (Oscar Emvall), 2–2 (10.22) Filip Henriksson (Jonathan Davidsson, Ludvik Bakkevig), 3–2 (14.16) Leo Lundblad (Oliver Rosvall, Hugo Eriksson), 4–2 (15.22) Kalle Hemström (Joel Grossniklaus, Ted Welander).

Andra perioden: 4–3 (20.10) Loke Krantz (Oscar Holmertz), 5–3 (23.11) Leo Tjälldén (Leo Lundblad, Melker Lundquist), 5–4 (35.37) Oscar Emvall (Wilhelm Hasselhuhn, Gustav Pettersson), 5–5 (39.23) Gustav Pettersson (Douglas Paul).

Tredje perioden: 6–5 (40.50) Kalle Hemström (Joel Grossniklaus, Ted Welander), 7–5 (58.17) Filip Henriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

Linköping: 3-0-2

Nästa match:

Malmö: Rögle, borta, 12 november

Linköping: Växjö Lakers HC, hemma, 15 november