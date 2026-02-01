Målfest när Värmdö krossade Tumba på hemmaplan

Värmdö vann med 7–1 mot Tumba

Lucas Asplund gjorde två mål för Värmdö

Värmdös tredje seger för säsongen

Värmdö hade inga problem hemma mot Tumba i U18 regional öst fortsättning vår och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (1–1, 1–0, 5–0).

Lucas Asplund med två mål för Värmdö

Tumba tog ledningen efter nio minuters spel genom Max Mälarberg efter förarbete av Max Karell Söderman och Yoshi Laurin. Efter 12.44 kvitterade Värmdö när Lucas Asplund slog till efter pass från Alexander Borgström och Edvin Boström.

Lucas Asplund gav laget ledningen efter 3.29 in i andra perioden med assist av Alexander Borgström och Edvin Boström.

Även i tredje perioden var det Värmdö som var starkast och gick från 2–1 till 7–1 genom mål av David Svedlund, Fabian Spjuth, Edvin Boström, Alexander Borgström och Vincent Ryberg.

Värmdös Edvin Boström stod för ett mål och fyra assists, Lucas Asplund gjorde två mål och två målgivande passningar och Alexander Borgström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål.

Värmdö har tre segrar och två förluster och 24–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tumba har en vinst och fyra förluster och 8–26 i målskillnad.

Värmdö stannar därmed på sjätte plats och Tumba på sjunde plats i tabellen. Så sent som den 14 januari låg Tumba på första plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Värmdö SDE i Ekhallen 16.15. Tumba tar sig an Enköping hemma 13.15.

Värmdö–Tumba 7–1 (1–1, 1–0, 5–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (9.55) Max Mälarberg (Max Karell Söderman, Yoshi Laurin), 1–1 (12.44) Lucas Asplund (Alexander Borgström, Edvin Boström).

Andra perioden: 2–1 (23.29) Lucas Asplund (Alexander Borgström, Edvin Boström).

Tredje perioden: 3–1 (45.26) David Svedlund (Edvin Boström), 4–1 (45.44) Fabian Spjuth (Elias Ahnfeldt), 5–1 (48.40) Edvin Boström (Lucas Asplund, Alexander Borgström), 6–1 (57.10) Alexander Borgström (Lucas Asplund, Edvin Boström), 7–1 (59.59) Vincent Ryberg (Elias Ahnfeldt, Elias Fält).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 3-0-2

Tumba: 1-0-4

Nästa match:

Värmdö: SDE HF, hemma, 8 februari 16.15

Tumba: Enköpings SK HK, hemma, 8 februari 13.15