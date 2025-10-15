Målfest när Umeå Hockeyklubb U18 krossade Tegs SK U18 på hemmaplan

Umeå Hockeyklubb U18 vann med 7–1 mot Tegs SK U18

Umeå Hockeyklubb U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leon Vestin avgjorde för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 hade inga problem hemma mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B herr och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (1–1, 3–0, 3–0).

Segern var Umeå Hockeyklubb U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Umeå Hockeyklubb U18–Tegs SK U18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Umeå Hockeyklubb U18 inledde bäst och tog ledningen genom Vincent Reichler efter 7.40, men Tegs SK U18 kvitterade genom Neo Lönnebrink efter 17.43. I andra perioden var det Umeå Hockeyklubb U18 som spelade bäst och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Leon Vestin och ett mål av Vincent Reichler. Umeå Hockeyklubb U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Vincent Reichler, Leon Vestin och Emil Bergetoft.

Vincent Reichler och Leon Vestin gjorde tre mål var för Umeå Hockeyklubb U18.

Det här betyder att Umeå Hockeyklubb U18 ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Tegs SK U18 på tionde plats.

Lagen möts på nytt den 26 november.

I nästa omgång har Umeå Hockeyklubb U18 Njurunda U18 borta i Modin & Zetterberg Hallen, lördag 18 oktober 18.00. Tegs SK U18 spelar hemma mot Sollefteå U18 söndag 19 oktober 15.30.

Umeå Hockeyklubb U18–Tegs SK U18 7–1 (1–1, 3–0, 3–0)

U18 division 1 norra B herr, Nolia Ishall

Första perioden: 1–0 (7.40) Vincent Reichler, 1–1 (17.43) Neo Lönnebrink (Alex Holmström).

Andra perioden: 2–1 (20.32) Leon Vestin (Oscar Grundberg), 3–1 (25.21) Leon Vestin (Emil Bergetoft), 4–1 (36.28) Vincent Reichler (Oscar Grundberg, Felix Kentsson).

Tredje perioden: 5–1 (41.08) Emil Bergetoft (Arvid Wiggh), 6–1 (48.33) Leon Vestin (Adrian Mårdner), 7–1 (49.15) Vincent Reichler (Olle Lidman, Adrian Mårdner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 4-1-0

Tegs SK U18: 1-0-4

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Njurunda SK, borta, 18 oktober

Tegs SK U18: Sollefteå HK, hemma, 19 oktober