Målfest när Tyringe krossade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i Höörs Ishall

Tyringe segrade – 12–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Tyringes Jonatan Antonsson tremålsskytt

Sjätte raka nederlaget för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Tyringe hade inga problem med Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 division 1 E syd herr och vann borta med utklassningssiffrorna 12–2 (4–0, 3–1, 5–1).

I och med detta har Frosta Hockey/Åstorp IK U20 sex förluster i rad.

Jonatan Antonsson gjorde tre mål för Tyringe

Tyringe dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–7.

Tyringe tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.35 genom Jonatan Antonsson och gick upp till 1–10 innan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 svarade.

Segern skrevs till slut till 2–12 för Tyringe.

Tyringes Albin Kleborg stod för fem poäng, varav ett mål, Jonatan Antonsson gjorde tre mål och två assist och Oscar Thurn gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Det här betyder att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 är kvar på nionde och sista plats och Tyringe stannar på sjätte plats, i tabellen.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 tar sig an KRIF Hockey J20 i nästa match borta tisdag 21 oktober 19.30. Tyringe möter Lund hemma lördag 25 oktober 15.00.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Tyringe 2–12 (0–4, 1–3, 1–5)

U20 division 1 E syd herr, Höörs Ishall

Första perioden: 0–1 (2.04) Gustav Hjärner (Linus Gyllenborg), 0–2 (4.18) Alvin Karlsson (Samuel Bengtsson, Gustav Hjärner), 0–3 (11.46) Jonatan Antonsson, 0–4 (17.51) Hugo Kroon (Jonatan Antonsson, Albin Kleborg).

Andra perioden: 0–5 (20.45) Corneliuz Andersson (Isak Hofvander, Sam Jakobsson), 0–6 (27.59) Oscar Thurn (Herman Hörgerud), 0–7 (33.13) Oscar Thurn (Jonatan Antonsson, Albin Kleborg), 1–7 (33.57) Oliver Wikström (Patrik Karlsson).

Tredje perioden: 1–8 (48.35) Jonatan Antonsson (Albin Kleborg, Oscar Thurn), 1–9 (48.53) Sam Jakobsson, 1–10 (49.13) Ebbe Olsson (Isak Hofvander), 2–10 (50.57) Mattias Eliasson (Ludvig Påhlsson), 2–11 (57.17) Albin Kleborg (Hugo Kroon), 2–12 (59.22) Jonatan Antonsson (Malte Söderberg, Albin Kleborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Tyringe: 3-0-2

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: KRIF Hockey, borta, 21 oktober

Tyringe: Lund Giants HC, hemma, 25 oktober