Målfest när Tumba krossade Viggbyholm i Ishuset

Tumba-seger med 8–1 mot Viggbyholm

Tumbas tionde seger på de senaste tio matcherna

Theo Ivarsson tvåmålsskytt för Tumba

Tumba hade inga problem med Viggbyholm i U18 allettan östra herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–1 (3–0, 2–1, 3–0).

Därmed har Tumba vunnit tio matcher i rad i U18 allettan östra herr.

Leon Sennström matchvinnare för Tumba

Tumba stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.30. Efter 10.04 i andra perioden ökade Tumba på till 4–0 på nytt genom Theo Ivarsson.

Viggbyholm reducerade dock till 4–1 genom Oliver Zetterlund efter 10.42 av perioden.

Tumba ökade ledningen till 5–1 genom Levi Brandstetter efter 16.44. Tumba fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Liam Westergren, Max Karell Söderman och Alexander Roos.

Stephan Shestopalov gjorde ett mål för Tumba och två målgivande passningar.

Tumba har en stark form med fem segrar och 30–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viggbyholm har två vinster och tre förluster och 12–20 i målskillnad.

Lagen möts igen 14 december i Hägernäs Ishall.

I nästa match, söndag 9 november möter Tumba Enköping borta i Bahcohallen 16.40 medan Viggbyholm spelar hemma mot Nyköping 18.30.

Tumba–Viggbyholm 8–1 (3–0, 2–1, 3–0)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Första perioden: 1–0 (3.47) Theo Ivarsson (Acke Kajova), 2–0 (6.17) Leon Sennström (Stephan Shestopalov), 3–0 (9.17) Stephan Shestopalov (Oliver Johansson).

Andra perioden: 4–0 (30.04) Theo Ivarsson (Oliver Johansson), 4–1 (30.42) Oliver Zetterlund (Eric Ahlgren, Edgars Apinis), 5–1 (36.44) Levi Brandstetter (Liam Westergren).

Tredje perioden: 6–1 (40.37) Max Karell Söderman (Max Sandberg Gråhns, Max Mälarberg), 7–1 (48.22) Alexander Roos (Max Mälarberg, Stephan Shestopalov), 8–1 (53.16) Liam Westergren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 5-0-0

Viggbyholm: 2-0-3

Nästa match:

Tumba: Enköpings SK HK, borta, 9 november

Viggbyholm: Nyköpings SK, hemma, 9 november