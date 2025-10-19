Målfest när Trångsunds IF U18 krossade FOC Farsta IF i Stortorpshallen

Trångsunds IF U18 vann med 11–3 mot FOC Farsta IF

Eric Sjörén tremålsskytt för Trångsunds IF U18

Tredje raka förlusten för FOC Farsta IF

Trångsunds IF U18 hade inga problem med FOC Farsta IF i U18 Div 1 östra B herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 11–3 (5–2, 4–0, 2–1).

Eric Sjörén med tre mål för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–2.

Även i andra perioden var det Trångsunds IF U18 som dominerade och gick från 5–2 till 9–2 genom två mål av Lucas Mossberg, ett mål av Lukas Axelsson och ett mål av Oscar Sandberg. Trångsunds IF U18 vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 11–3.

Eric Sjörén gjorde tre mål för Trångsunds IF U18 och tre målgivande passningar och Elias Tingstorp stod för ett mål och tre assists.

Trångsunds IF U18 har nu nio poäng efter fyra spelade matcher medan FOC Farsta IF har en poäng efter tre matcher.

Lagen möts igen 28 november i Farsta Ishall.

Trångsunds IF U18 tar sig an Spånga IS U18 i nästa match borta fredag 7 november 19.25. FOC Farsta IF möter Haninge Anchors HC U18 hemma söndag 26 oktober 20.00.

Trångsunds IF U18–FOC Farsta IF 11–3 (5–2, 4–0, 2–1)

U18 Div 1 östra B herr, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (8.58) Adam Ågfalck (Elias Tingstorp), 1–1 (11.04) Justin Lindqvist, 2–1 (12.58) Elias Tingstorp (Eric Sjörén, Victor Söderqvist), 3–1 (15.03) Colin Lesko (Adam Ågfalck), 4–1 (15.39) Eric Sjörén (Elias Tingstorp), 4–2 (17.48) Vilgot Arfalk, 5–2 (19.43) Eric Sjörén (Elias Tingstorp, Oscar Sandberg).

Andra perioden: 6–2 (21.55) Lucas Mossberg (Eric Sjörén, Mio Mårtendal), 7–2 (24.09) Oscar Sandberg (Gustav Jansson), 8–2 (31.20) Lucas Mossberg (Eric Sjörén), 9–2 (32.02) Lukas Axelsson (Sebastian Tillgren, Gustav Malmström).

Tredje perioden: 10–2 (43.17) Lukas Axelsson (Hugo Sandberg), 11–2 (54.49) Eric Sjörén (Gustav Malmström), 11–3 (58.54) Vilgot Arfalk (Justin Lindqvist).

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Spånga IS IK, borta, 7 november

FOC Farsta IF: Haninge Anchors HC, hemma, 26 oktober