Målfest när Sundsvall U20 krossade Umeå Hockeyklubb i Nolia Ishall

Sundsvall U20 segrade – 7–0 mot Umeå Hockeyklubb

Isak Bergetoft fyramålsskytt för Sundsvall U20

Oliver Ahlin avgjorde för Sundsvall U20

Sundsvall U20 hade inga problem med Umeå Hockeyklubb i U20 region norr topp 8 herr och vann borta med utklassningssiffrorna 7–0 (0–0, 6–0, 1–0).

Riktigt bra var Isak Bergetoft, som stod för hela fyra mål för Sundsvall U20.

Därmed har Sundsvall U20 vunnit fyra matcher i rad i U20 region norr topp 8 herr.

Första perioden blev mållös.

Sundsvall U20 spelade bäst i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 0–6.

Efter 12.26 i tredje perioden gjorde Isak Bergetoft också 0–7 efter pass från Måns Eriksson.

I tabellen innebär det här att Sundsvall U20 nu ligger på andra plats i tabellen. Umeå Hockeyklubb är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Sundsvall J20 vunnit.

Söndag 18 januari 15.30 spelar Umeå Hockeyklubb borta mot Sunderby. Sundsvall U20 möter Boden hemma i Ungdomshallen lördag 17 januari 16.45.

Umeå Hockeyklubb–Sundsvall U20 0–7 (0–0, 0–6, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Nolia Ishall

Andra perioden: 0–1 (26.08) Oliver Ahlin (Theo Thylander, Melvin Bergsten), 0–2 (30.57) Filip Engevi-Nordberg (Anton Skarin, Theo Eriksson), 0–3 (31.42) Hampus Becker (Theo Eriksson), 0–4 (31.56) Isak Bergetoft (Joel Hällblad), 0–5 (33.42) Isak Bergetoft (Joel Hällblad, Filip Engevi-Nordberg), 0–6 (38.22) Isak Bergetoft (Joel Hällblad).

Tredje perioden: 0–7 (52.26) Isak Bergetoft (Måns Eriksson).

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb: Sunderby SK, borta, 18 januari 15.30

Sundsvall U20: Bodens HF, hemma, 17 januari 16.45