Målfest när SK Lejon U18 krossade Lycksele SK U18 i Malmhallen

SK Lejon U18 vann med 10–0 mot Lycksele SK U18

SK Lejon U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Max Lundström matchvinnare för SK Lejon U18

SK Lejon U18 hade inga problem med Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 10–0 (4–0, 4–0, 2–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som SK Lejon U18:s målvakter höll nollan.

I och med detta har SK Lejon U18 fyra raka segrar i U18 division 1 norra A herr.

SK Lejon U18–Lycksele SK U18 – mål för mål

SK Lejon U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 8.07 i mitten av perioden. Även i andra perioden var det SK Lejon U18 som var starkast och gick från 4–0 till 8–0 genom två mål av Edward Nilsson, ett mål av Max Lundström och ett mål av Alvin Bergqvist. SK Lejon U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Conrad Nilzon och Kevin Hollström.

SK Lejon U18:s Conrad Nilzon stod för två mål och två assists, Max Lundström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Edward Nilsson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att SK Lejon U18 ligger kvar på andra plats i tabellen och Lycksele SK U18 på nionde plats.

Lagen möts igen 19 november i Swoosh Arena.

Lördag 15 november möter SK Lejon U18 Haparanda borta 16.00 och Lycksele SK U18 möter Sunderby SK U18 borta 17.00.

SK Lejon U18–Lycksele SK U18 10–0 (4–0, 4–0, 2–0)

U18 division 1 norra A herr, Malmhallen

Första perioden: 1–0 (4.34) Max Lundström (Love Lindgren, Conrad Hedblad), 2–0 (9.45) Conrad Nilzon (Edward Nilsson, Elmer Lundmark), 3–0 (11.11) Conrad Hedblad (Max Lundström, Love Lindgren), 4–0 (12.41) Kevin Hollström (Ville Parpala).

Andra perioden: 5–0 (22.44) Edward Nilsson (Conrad Nilzon, Alex Vikman), 6–0 (23.12) Alvin Bergqvist (Joel Mäkitalo), 7–0 (26.12) Edward Nilsson (Conrad Nilzon, Alvin Bergqvist), 8–0 (27.50) Max Lundström (Filip Forsell, Mille Morén).

Tredje perioden: 9–0 (42.05) Kevin Hollström (Jonathan Tikkanen, Filip Forsell), 10–0 (46.55) Conrad Nilzon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 4-0-1

Lycksele SK U18: 2-0-3

Nästa match:

SK Lejon U18: HaparandaTornio UHC, borta, 15 november

Lycksele SK U18: Sunderby SK div 1, borta, 15 november