Målfest när Örebro HUF 1 krossade Köping IF 1 på hemmaplan

Örebro HUF 1 vann med 7–1 mot Köping IF 1

Sac Granqvist tvåmålsskytt för Örebro HUF 1

Melker Frykby matchvinnare för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 hade inga problem hemma mot Köping IF 1 i U18 division 1 västra C herr och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (2–0, 1–1, 4–0).

Örebro HUF 1 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Köping IF 1 reducerade dock till 2–1 genom Leon Åkerström efter 9.49 av perioden.

Örebro HUF 1 gjorde 3–1 genom Sac Granqvist efter 15.27 i andra perioden. Örebro HUF 1 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Sac Granqvist, Fabian Backlund, Johan Carper Rask och Ludwig Svärd.

Sac Granqvist gjorde två mål för Örebro HUF 1 och spelade dessutom fram till två mål och Edwin Lööw hade tre assists.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Köpings Ishall.

Örebro HUF 1 möter Hällefors IK/Nora HC i nästa match borta onsdag 15 oktober 19.00. Köping IF 1 möter samma dag BIK Karlskoga J18 hemma.

Örebro HUF 1–Köping IF 1 7–1 (2–0, 1–1, 4–0)

U18 division 1 västra C herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (1.49) Alfred Gustafsson (Ludwig Svärd), 2–0 (10.25) Melker Frykby (Arvid Nilsson).

Andra perioden: 2–1 (29.49) Leon Åkerström, 3–1 (35.27) Sac Granqvist.

Tredje perioden: 4–1 (41.47) Fabian Backlund (Edwin Lööw), 5–1 (44.51) Johan Carper Rask (Edwin Lööw, Sac Granqvist), 6–1 (48.29) Ludwig Svärd (Sac Granqvist, Felix Reuterhäll), 7–1 (51.26) Sac Granqvist (Edwin Lööw, Fabian Backlund).

Nästa match:

Örebro HUF 1: Hällefors IK/Nora HC, borta, 15 oktober

Köping IF 1: BIK Karlskoga:2, hemma, 15 oktober