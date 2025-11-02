Målfest när Nyköping krossade Wings Arlanda på bortaplan

Nyköping vann med 10–0 mot Wings Arlanda

Valter Wesley avgjorde för Nyköping

Andra raka segern för Nyköping

Nyköping hade inga problem borta mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr och vann med utklassningssiffrorna 10–0 (3–0, 5–0, 2–0).

Wings Arlanda–Nyköping – mål för mål

Nyköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Även i andra perioden var Nyköping starkast och gick från 0–3 till 0–8 genom mål av Petter Karlsson, Gerkö Lenkey, Zach Rohdin, Dennis Niklasson och Gustav Lindberg. Nyköping fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Dennis Niklasson och Gustav Lindberg.

Petter Karlsson gjorde två mål för Nyköping och två assist, Zach Rohdin stod för fyra poäng, varav ett mål, Gerkö Lenkey gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Gustav Lindberg gjorde två mål och ett assist.

Wings Arlanda har fem förluster och 5–43 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköping har två vinster och tre förluster och 26–24 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Stora Hallen den 14 december.

Wings Arlanda tar sig an Boo i nästa match hemma söndag 9 november 12.15. Nyköping möter samma dag 18.30 Viggbyholm borta.

Wings Arlanda–Nyköping 0–10 (0–3, 0–5, 0–2)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (1.34) Valter Wesley (Theo Grönqvist, Hampus Åström), 0–2 (6.25) Petter Karlsson (Gustav Lindberg, Zach Rohdin), 0–3 (15.50) Zsombor Kovacs (Gerkö Lenkey, Theo Grönqvist).

Andra perioden: 0–4 (20.45) Petter Karlsson, 0–5 (24.04) Gerkö Lenkey (Valter Wesley), 0–6 (25.27) Zach Rohdin (Lucas Hellberg), 0–7 (33.58) Dennis Niklasson (Petter Karlsson), 0–8 (35.56) Gustav Lindberg (Petter Karlsson, Zach Rohdin).

Tredje perioden: 0–9 (44.42) Gustav Lindberg (Gerkö Lenkey, Zach Rohdin), 0–10 (49.31) Dennis Niklasson (Lucas Hellberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-1-4

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Wings Arlanda: Boo HC, hemma, 9 november

Nyköping: Viggbyholms IK, borta, 9 november