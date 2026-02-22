Målfest när Nyköping krossade Tierps HK U18 på hemmaplan

Nyköping vann med 8–0 mot Tierps HK U18

Nyköpings åttonde seger på de senaste tio matcherna

Zsombor Kovacs avgjorde för Nyköping

Nyköping hade inga problem hemma mot Tierps HK U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie och vann med utklassningssiffrorna 8–0 (3–0, 3–0, 2–0). Nyköping fick därmed revansch från senaste mötet, som Tierps HK U18 vann med 4–3.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Nyköping höll nollan.

Segern var Nyköpings åttonde på de senaste tio matcherna.

Boo nästa för Nyköping

Nyköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Även i andra perioden var Nyköping starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Harry Teplan, Vilmer Roshamn och Sammy Nilsson.

24 sekunder in i tredje perioden satte Petter Karlsson pucken på pass av Emil Hernkvist och ökade ledningen. Till slut kom också 8–0-målet genom Dennis Niklasson efter förarbete av Zsombor Kovacs och Vilmer Roshamn efter 15.27. 8–0-målet blev matchens sista.

I nästa omgång har Nyköping Boo borta i Björknäs Ishall, torsdag 26 februari 19.45. Tierps HK U18 spelar borta mot Järna tisdag 24 februari 19.00.

Nyköping–Tierps HK U18 8–0 (3–0, 3–0, 2–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (7.10) Zsombor Kovacs, 2–0 (9.46) Emil Hernkvist, 3–0 (17.18) Gustav Lindberg (Dennis Niklasson).

Andra perioden: 4–0 (27.04) Harry Teplan (Gustav Lindberg, Malte Granlund), 5–0 (28.57) Vilmer Roshamn (Valter Wesley), 6–0 (36.17) Sammy Nilsson (Elton Nyström, Gergo Lenkey).

Tredje perioden: 7–0 (40.24) Petter Karlsson (Emil Hernkvist), 8–0 (55.27) Dennis Niklasson (Zsombor Kovacs, Vilmer Roshamn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-1-1

Tierps HK U18: 1-0-4

Nästa match:

Nyköping: Boo HC, borta, 26 februari 19.45

Tierps HK U18: Järna SK, borta, 24 februari 19.00