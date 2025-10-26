Målfest när Nybro Vikings krossade Alvesta på bortaplan

Nybro Vikings-seger med 8–0 mot Alvesta

Casper Forsberg tvåmålsskytt för Nybro Vikings

Joel Falck matchvinnare för Nybro Vikings

Nybro Vikings hade inga problem borta mot Alvesta i U18 division 1 syd C herr och vann med utklassningssiffrorna 8–0 (3–0, 2–0, 3–0).

Nybro Vikings stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.50 i mitten av perioden. Nybro Vikings startade andra perioden bäst och gick från 0–3 till 0–5 genom mål av Wilmer Holmqvist och Casper Forsberg. Nybro Vikings fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam Burgesäter, Casper Forsberg och Måns Holgersson.

Lucas Törnqvist och Måns Holgersson gjorde ett mål och tre assist var för Nybro Vikings.

Nybro Vikings nya tabellposition är tredje plats medan Alvesta är på åttonde och sista plats.

Lagen möts igen 30 november i Liljas Arena.

Söndag 2 november 14.00 spelar Alvesta borta mot KRIF Hockey J18. Nybro Vikings möter Limhamn hemma i Liljas Arena onsdag 29 oktober 19.10.

Alvesta–Nybro Vikings 0–8 (0–3, 0–2, 0–3)

U18 division 1 syd C herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (5.07) Joel Falck (John Berglycke, Casper Forsberg), 0–2 (9.51) Manfred Åkesson (Norton Jonsson, Måns Holgersson), 0–3 (13.57) Lucas Törnqvist (Ville Diesner, Måns Holgersson).

Andra perioden: 0–4 (24.46) Wilmer Holmqvist (Sebastian Hammarstedt, Tristan Hoberg), 0–5 (32.50) Casper Forsberg (Lucas Törnqvist, Måns Holgersson).

Tredje perioden: 0–6 (44.02) Liam Burgesäter (Joel Falck), 0–7 (44.24) Måns Holgersson (Lucas Törnqvist), 0–8 (56.01) Casper Forsberg (Lucas Törnqvist, Manfred Åkesson).

