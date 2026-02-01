Målfest när Nacka krossade Brinken på hemmaplan

Nacka vann med 6–0 mot Brinken

Nackas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Nackas Jonathan Forsström tvåmålsskytt

Nacka hade inga problem hemma mot Brinken i U18 regional öst fortsättning vår och vann med 6–0 (1–0, 3–0, 2–0).

Segern var Nackas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Jonathan Forsström med två mål för Nacka

Jonathan Forsström gav Nacka ledningen efter 12.53 på passning från Milton Stålmarck och Melvin Kull.

Nacka startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Milton Stålmarck, Jonathan Forsström och Melvin Kull.

7.21 in i tredje perioden nätade Nackas Oliver Hammerman och ökade ledningen. Efter 15.00 gjorde Benjamin Acar också 6–0.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Nacka HK har tagit två segrar före den här matchen. Brinkens IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 8 februari möter Nacka Tyresö Hanviken Hockey hemma 18.30 och Brinken möter Flemingsberg hemma 17.10.

Nacka–Brinken 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (12.53) Jonathan Forsström (Milton Stålmarck, Melvin Kull).

Andra perioden: 2–0 (26.57) Milton Stålmarck (Malte Liljegren), 3–0 (28.10) Jonathan Forsström (Sigge Lagerström), 4–0 (31.21) Melvin Kull (Erik Lanestrand, Malte Liljegren).

Tredje perioden: 5–0 (47.21) Oliver Hammerman, 6–0 (55.00) Benjamin Acar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 4-1-0

Brinken: 3-0-2

Nästa match:

Nacka: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 8 februari 18.30

Brinken: Flemingsbergs IK, hemma, 8 februari 17.10