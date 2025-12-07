Målfest när Los Angeles krossade Chicago på hemmaplan

Seger för Los Angeles med 6–0 mot Chicago

Los Angeles Brandt Clarke tvåmålsskytt

Warren Foegele avgjorde för Los Angeles

Los Angeles hade inga problem hemma mot Chicago i NHL och vann med 6–0 (0–0, 3–0, 3–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Chicago vann med 2–1.

Brandt Clarke tvåmålsskytt för Los Angeles

Första perioden blev mållös.

Los Angeles stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

Los Angeles fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Mikey Anderson, Alex Turcotte och Brandt Clarke.

Los Angeles Drew Doughty hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Los Angeles Utah Mammoth borta i Vivint Arena, tisdag 9 december 03.00. Chicago spelar borta mot Anaheim Ducks måndag 8 december 02.00.

Los Angeles–Chicago 6–0 (0–0, 3–0, 3–0)

NHL, Crypto.com Arena

Andra perioden: 1–0 (21.55) Warren Foegele (Trevor Moore), 2–0 (36.38) Andrej Kuzmenko (Drew Doughty), 3–0 (39.06) Brandt Clarke (Alex Turcotte, Corey Perry).

Tredje perioden: 4–0 (44.46) Brandt Clarke (Adrian Kempe), 5–0 (46.18) Mikey Anderson (Phillip Danault, Drew Doughty), 6–0 (49.34) Alex Turcotte (Mikey Anderson, Drew Doughty).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-1-2

Chicago: 2-1-2

Nästa match:

Los Angeles: Utah Mammoth, borta, 9 december

Chicago: Anaheim Ducks, borta, 8 december