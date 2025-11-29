Målfest när Lindlöven krossade Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 på bortaplan

Lindlöven segrade – 10–1 mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Lorenzo Karlefäldt med tre mål för Lindlöven

Lukas Ytter matchvinnare för Lindlöven

Lindlöven hade inga problem borta mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 i U20 division 1 västra A herr och vann med utklassningssiffrorna 10–1 (3–0, 2–0, 5–1).

Lindlöven var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Efter 10.17 i andra perioden slog Alexander Svensson till på pass av Wilmer Axnér och Theo Berglund Länk och gjorde 0–4.

Lorenzo Karlefäldt gjorde dessutom 0–5 efter 13.12 framspelad av Lukas Ytter och Simon Carlefalk.

Lindlöven tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.42 genom Sixten Manfredsson och gick upp till 0–8 innan Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 svarade.

Segern skrevs till slut till 1–10 för Lindlöven.

Lorenzo Karlefäldt gjorde tre mål för Lindlöven och tre assist, Simon Carlefalk stod för fyra poäng, varav ett mål och Lukas Ytter gjorde två mål och spelade fram till två mål.

Den 21 februari möts lagen återigen, då i Lindehov.

I nästa match, lördag 6 december möter Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 Häradsbygden borta i Clas Ohlson Foundation Arena 11.15 medan Lindlöven spelar hemma mot Skutskär J20 13.00.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20–Lindlöven 1–10 (0–3, 0–2, 1–5)

U20 division 1 västra A herr, Kristinehovs ishall

Första perioden: 0–1 (3.40) Lorenzo Karlefäldt (Lukas Ytter, Simon Carlefalk), 0–2 (12.29) Lukas Ytter (Lorenzo Karlefäldt), 0–3 (16.00) Olle Heiche (Elis Hallström).

Andra perioden: 0–4 (30.17) Alexander Svensson (Wilmer Axnér, Theo Berglund Länk), 0–5 (33.12) Lorenzo Karlefäldt (Lukas Ytter, Simon Carlefalk).

Tredje perioden: 0–6 (44.42) Sixten Manfredsson (Nils Hagsten, Jonathan Karlsson), 0–7 (46.47) Simon Carlefalk (Lorenzo Karlefäldt, Noah Lagerman), 0–8 (52.59) Lukas Ytter (Lorenzo Karlefäldt, Simon Carlefalk), 1–8 (53.19) Jonathan Holman (Hannes Eriksson, Joel Karlsson), 1–9 (55.37) Sixten Manfredsson (Jonathan Karlsson), 1–10 (56.37) Lorenzo Karlefäldt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: 1-0-4

Lindlöven: 3-1-1

Nästa match:

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 6 december

Lindlöven: Skutskärs SK U23, hemma, 6 december