Målfest när Kumla krossade Nora HC/Hällefors IK U23 i NEH Hallen

Kumla-seger med 11–3 mot Nora HC/Hällefors IK U23

William Harrysson gjorde fyra mål för Kumla

Wilhelm Log avgjorde för Kumla

Kumla hade inga problem med Nora HC/Hällefors IK U23 i U20 Div 1 västra B herr och vann borta med utklassningssiffrorna 11–3 (3–1, 2–2, 6–0).

William Harrysson var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Kumla.

Det var andra raka segern för Kumla, efter 4–2 mot Hammarö J20 i premiären.

Kumla tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.17 genom Björn Carlsson och gick upp till 0–2. Nora HC/Hällefors IK U23 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kumla dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Kumla fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–3. Målen i sista perioden gjordes av William Harrysson, som gjorde två mål, Wilhelm Log, Svante Dahlberg, Lucas Svahlin och Trym Hedelind.

Lagen möts igen 20 december i Ica Maxi Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Nora HC/Hällefors IK U23 Örebro i NEH Hallen 15.00. Kumla tar sig an Viking hemma 14.30.

Nora HC/Hällefors IK U23–Kumla 3–11 (1–3, 2–2, 0–6)

U20 Div 1 västra B herr, NEH Hallen

Första perioden: 0–1 (1.17) Björn Carlsson (Lucas Svahlin), 0–2 (10.05) William Harrysson (Maximus Jonsson, Wilhelm Log), 1–2 (11.09) Alfred Törling (Sebastian Kvarnström), 1–3 (11.36) Wilhelm Log (Maximus Jonsson, Mio Jovander).

Andra perioden: 2–3 (25.18) Hugo Jättne (Wilmer Landmark), 3–3 (29.59) Hugo Jättne (Wilmer Landmark, Isac Wilhelmsson), 3–4 (37.02) Wilhelm Log (William Harrysson), 3–5 (39.41) William Harrysson (Wilhelm Log, Vincent Hagström).

Tredje perioden: 3–6 (43.14) William Harrysson (Wilhelm Log, Malte Strömbäck), 3–7 (45.00) Lucas Svahlin (Axel Frisk, Vincent Hagström), 3–8 (46.10) William Harrysson (Björn Carlsson, Wilhelm Log), 3–9 (46.26) Wilhelm Log (Maximus Jonsson, William Harrysson), 3–10 (49.36) Trym Hedelind (Wilhelm Log, William Harrysson), 3–11 (56.11) Svante Dahlberg (Maximus Jonsson, Wilhelm Log).

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: Örebro HUF, hemma, 18 oktober

Kumla: Viking HC, hemma, 18 oktober