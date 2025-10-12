Målfest när IFK Arboga J18 krossade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF på hemmaplan

Seger för IFK Arboga J18 med 8–1 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Tristan Thy avgjorde för IFK Arboga J18

Tredje raka segern för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 hade inga problem hemma mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i U18 division 1 västra C herr och vann med utklassningssiffrorna 8–1 (3–1, 4–0, 1–0).

IFK Arboga J18–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF – mål för mål

IFK Arboga J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF reducerade dock till 3–1 genom Elliot Krantz med 1.07 kvar att spela. IFK Arboga J18 startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 7–1 genom mål av Tristan Thy, Lukas Granell, Oliver Aus-Hammarsten och Casper Rydin. 17 sekunder in i tredje perioden slog Casper Rydin till på nytt på pass av Vilmer Sandström och Lukas Granell och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 8–1.

IFK Arboga J18:s Casper Rydin stod för två mål och två assists, Hugo Rosenstam gjorde ett mål och två målgivande passningar, Lukas Granell gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Vilmer Sandström hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 november i Råsshallen.

IFK Arboga J18 tar sig an Eskilstuna Linden 2 i nästa match borta torsdag 16 oktober 19.30. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF möter Köping IF 2 hemma onsdag 15 oktober 19.15.

IFK Arboga J18–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 8–1 (3–1, 4–0, 1–0)

U18 division 1 västra C herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (3.32) Lukas Granell (Vilmer Sandström, Casper Rydin), 2–0 (8.19) Tristan Thy (Hugo Rosenstam, Viggo Månsson), 3–0 (17.44) Hugo Rosenstam (Viggo Månsson, Viggo Garman), 3–1 (18.53) Elliot Krantz (Felix Svensson).

Andra perioden: 4–1 (22.06) Tristan Thy (Valter Johansson, Hugo Rosenstam), 5–1 (31.01) Lukas Granell (Casper Rydin), 6–1 (32.28) Oliver Aus-Hammarsten (Castor Wernersson, Sixten Linder), 7–1 (33.35) Casper Rydin (Billy Lindqvist, Vilmer Sandström).

Tredje perioden: 8–1 (40.17) Casper Rydin (Vilmer Sandström, Lukas Granell).

Nästa match:

IFK Arboga J18: Eskilstuna Linden:2, borta, 16 oktober

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Köping IF:2, hemma, 15 oktober