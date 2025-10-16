Målfest när IFK Arboga J18 krossade Eskilstuna Linden 2 på bortaplan

Fjärde raka segern för IFK Arboga J18

Eskilstuna Linden 2 nu sjätte, IFK Arboga J18 på andra plats

Sju målskyttar för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 hade inga problem borta mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr och vann med utklassningssiffrorna 12–1 (4–0, 3–0, 5–1).

Det här innebär att IFK Arboga J18 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 västra C herr.

Valter Johansson matchvinnare för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det IFK Arboga J18 som spelade bäst och gick från 0–4 till 0–7 genom mål av Melker Juhlin Ulvhag, Hugo Rosenstam och Lukas Granell. IFK Arboga J18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.17 genom Viggo Garman och gick upp till 0–9 innan Eskilstuna Linden 2 svarade.

Slutresultatet blev 1–12 i IFK Arboga J18:s favör.

IFK Arboga J18:s Hugo Rosenstam stod för sex poäng, varav tre mål, Valter Johansson gjorde två mål och spelade fram till tre mål, Billy Lindqvist hade fyra assists, Tristan Thy gjorde två mål och ett assist och Melker Juhlin Ulvhag gjorde ett mål och två assist.

Eskilstuna Linden 2 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. IFK Arboga J18 har elva poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 27 november i Gyllene Balken Arena.

Nästa motstånd för IFK Arboga J18 är Köping IF 1. Lagen möts söndag 19 oktober 12.20 i Gyllene Balken Arena.

Eskilstuna Linden 2–IFK Arboga J18 1–12 (0–4, 0–3, 1–5)

U18 division 1 västra C herr, Smehallen

Första perioden: 0–1 (8.35) Tristan Thy (Viggo Garman), 0–2 (14.36) Valter Johansson (Hugo Rosenstam, Tristan Thy), 0–3 (17.10) Hugo Rosenstam (Billy Lindqvist, Noel Danielsson), 0–4 (17.51) Hugo Rosenstam (Valter Johansson).

Andra perioden: 0–5 (27.35) Melker Juhlin Ulvhag (Noel Danielsson, Billy Lindqvist), 0–6 (31.56) Hugo Rosenstam (Valter Johansson, Melker Juhlin Ulvhag), 0–7 (34.38) Lukas Granell (Vilmer Sandström, Billy Lindqvist).

Tredje perioden: 0–8 (41.17) Viggo Garman (Hugo Rosenstam), 0–9 (50.08) Valter Johansson (Wille Rosenstam), 1–9 (50.53) Gabriel Carlsson (Felix Gustafsson, Gustav Berg), 1–10 (52.46) Tristan Thy (Valter Johansson, Hugo Rosenstam), 1–11 (58.25) Edwin Kvist (Castor Wernersson), 1–12 (59.03) Lukas Granell (Melker Juhlin Ulvhag, Billy Lindqvist).

Nästa match:

IFK Arboga J18: Köping IF:1, hemma, 19 oktober