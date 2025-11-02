Målfest när Huge/Skutskär krossade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i Internetport Arena

Huge/Skutskär vann med 9–3 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Huge/Skutskärs William Bogebrant fyramålsskytt

Viking Johansson matchvinnare för Huge/Skutskär

Huge/Skutskär hade inga problem med Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 Div 1 västra A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 9–3 (1–1, 6–2, 2–0).

Snackisen var William Bogebrant – som gjorde hela fyra av Huge/Skutskärs mål.

William Bogebrant med fyra mål för Huge/Skutskär

Första perioden var jämn. Huge/Skutskär inledde bäst och tog ledningen genom Vincent Karnatz efter 8.14, men Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kvitterade genom Alvar Myrgren efter 16.00. I andra perioden var det Huge/Skutskär som dominerade. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 3–7.

Huge/Skutskär fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–3. Målen i sista perioden gjordes av Casper Stålberg och William Bogebrant.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne har en vinst och fyra förluster och 16–35 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huge/Skutskär har tre vinster och två förluster och 23–16 i målskillnad.

Den 14 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Kasthallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne Sandviken i Arena Jernvallen 12.00. Huge/Skutskär tar sig an Bollnäs/Alfta U18 hemma 18.00.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Huge/Skutskär 3–9 (1–1, 2–6, 0–2)

U18 Div 1 västra A herr, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (8.14) Vincent Karnatz (Zander Andersson), 1–1 (16.00) Alvar Myrgren.

Andra perioden: 2–1 (20.59) Melvin Svensson (Viggo Celind), 2–2 (26.08) William Bogebrant (Zander Andersson, Casper Stålberg), 3–2 (27.19) Kim Binett (Noah Dahlström, Elias Dahlström), 3–3 (31.04) Vincent Karnatz (Linus Burefjord), 3–4 (32.39) Viking Johansson (William Bogebrant), 3–5 (33.20) William Bogebrant (Viking Johansson), 3–6 (37.22) Vincent Karnatz (Viking Johansson, Stephan Kwizera), 3–7 (37.59) William Bogebrant (Viking Johansson).

Tredje perioden: 3–8 (50.26) Casper Stålberg (Henry Nyberg, Vincent Karnatz), 3–9 (50.48) William Bogebrant (Viking Johansson, Zander Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 1-0-4

Huge/Skutskär: 3-0-2

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Sandvikens IK, borta, 9 november

Huge/Skutskär: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 9 november