Målfest när Helsingborg krossade Kristianstad i Kristianstads Ishall

Helsingborg segrade – 8–1 mot Kristianstad

Helsingborgs tionde seger på de senaste tio matcherna

Felix Data gjorde tre mål för Helsingborg

Helsingborg hade inga problem med Kristianstad i U18 division 1 syd C herr och vann borta med utklassningssiffrorna 8–1 (3–1, 3–0, 2–0).

Därmed har Helsingborg vunnit elva matcher i rad i U18 division 1 syd C herr och behöver tre segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Jonathan Navström bakom Helsingborgs seger

Helsingborg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Kristianstad reducerade dock till 1–3 genom Wille Strandberg efter 19.21.

Även i andra perioden var Helsingborg starkast och gick från 1–3 till 1–6 genom mål av Wiggo Holm, Felix Data och Jakob Haraldsson.

7.38 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Noah Roos framspelad av William Holmberg och ökade ledningen.

Efter 14.49 slog Wiggo Holm till återigen på pass av William Holmberg och ökade ledningen för Helsingborg. Det fastställde slutresultatet till 1–8.

Helsingborgs Isak Paerremand hade fyra assists och Felix Data gjorde tre mål och spelade fram till ett mål.

Kristianstad har en vinst och fyra förluster och 8–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Med tre omgångar kvar är Kristianstad på sjunde plats i tabellen medan Helsingborg leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Helsingborg HC Ungdom med 8–1.

Kristianstad tar sig an Jonstorp i nästa match hemma torsdag 27 november 19.30. Helsingborg möter samma dag 19.00 Alvesta borta.

Kristianstad–Helsingborg 1–8 (1–3, 0–3, 0–2)

U18 division 1 syd C herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 0–1 (6.12) Felix Data, 0–2 (15.09) Jonathan Navström (Jakob Haraldsson), 0–3 (17.38) Felix Data (Isak Paerremand), 1–3 (19.21) Wille Strandberg.

Andra perioden: 1–4 (25.33) Wiggo Holm (Isak Paerremand, Adrian Sonesson), 1–5 (30.18) Felix Data (Isak Paerremand), 1–6 (34.05) Jakob Haraldsson (Isak Paerremand, Felix Data).

Tredje perioden: 1–7 (47.38) Noah Roos (William Holmberg), 1–8 (54.49) Wiggo Holm (William Holmberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 1-0-4

Helsingborg: 5-0-0

Nästa match:

Kristianstad: Jonstorps IF IshF, hemma, 27 november

Helsingborg: Alvesta SK, borta, 27 november