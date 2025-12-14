Målfest när Hanviken krossade Mörrum i Jössarinken

Hanviken-seger med 10–3 mot Mörrum

Hanvikens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Albin Pedersen avgjorde för Hanviken

Hanviken hade inga problem med Mörrum i hockeyettan södra och vann borta med utklassningssiffrorna 10–3 (4–0, 4–3, 2–0).

Det här innebär att Hanviken nu har fyra segrar i följd i hockeyettan södra.

Mörrum–Hanviken – mål för mål

I första perioden var det Hanviken som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–4 och ställningen efter två perioder var 3–8.

1.42 in i tredje perioden fick Alex Ek utdelning på nytt framspelad av Erik Palm och ökade ledningen.

Efter 10.12 slog Lucas Feuk till på pass av Henrik Hallberg och Pelle Carlsson och ökade ledningen för Hanviken. Det fastställde slutresultatet till 3–10.

Hanvikens Alex Ek stod för fem poäng, varav två mål, Albin Pedersen gjorde ett mål och tre assist, Pelle Carlsson hade tre assists och Erik Palm gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Lagen möts på nytt i Tyresö Ishall den 1 februari.

Nästa motstånd för Mörrum är Karlskrona. Lagen möts tisdag 30 december 19.00 i NKT Arena. Hanviken tar sig an Visby/Roma borta söndag 28 december 18.00.

Mörrum–Hanviken 3–10 (0–4, 3–4, 0–2)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (1.20) Erik Palm (Jacob Samuelsson, Alex Ek), 0–2 (7.28) Adam Falk (Alex Ek, Erik Palm), 0–3 (13.15) Edvin Isén (Alex Ek, Albin Pedersen), 0–4 (13.45) Albin Pedersen (Mika Ounasvuori, Pelle Carlsson).

Andra perioden: 1–4 (23.52) Albin Laksonen (Noa Lindqvist-Muci), 1–5 (24.08) Alex Ek (Jacob Samuelsson, Adam Falk), 1–6 (24.53) Måns Pettersson (Albin Pedersen, Ludvig Almgren), 1–7 (27.24) Sebastian Frantz (Albin Pedersen, Isak Dahlin), 1–8 (30.13) Sebastian Frantz (Pelle Carlsson), 2–8 (30.23) Noa Lindqvist-Muci (August Renemark, Isak Renemark), 3–8 (39.26) Albin Laksonen (Rasmus Leijonhielm, Marwin Wedemo).

Tredje perioden: 3–9 (41.42) Alex Ek (Erik Palm), 3–10 (50.12) Lucas Feuk (Henrik Hallberg, Pelle Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 2-0-3

Hanviken: 4-1-0

Nästa match:

Mörrum: Karlskrona HK, borta, 30 december 19.00

Hanviken: Visby/Roma, borta, 28 december 18.00