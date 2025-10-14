Målfest när Hammarby J20 krossade Lidingö Vikings HC U20 på bortaplan

Hammarby J20 vann med 10–1 mot Lidingö Vikings HC U20

Folke Allard avgjorde för Hammarby J20

Tredje förlusten i följd för Lidingö Vikings HC U20

Hammarby J20 hade inga problem borta mot Lidingö Vikings HC U20 i U20 Div 1 östra B herr och vann med utklassningssiffrorna 10–1 (2–0, 3–1, 5–0).

Det var första segern för Hammarby J20. I första matchen förlorade laget med 1–6 mot Brinken .

Spånga IS U20 nästa för Hammarby J20

Hammarby J20 var starkast i första perioden som laget vann med 2–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Hammarby J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Nord Boestad, Linus Kjellgren, Milian Claeson, Erik Lundberg och Nils Hallbom.

Linus Kjellgren och Folke Allard gjorde två mål och två assist var för Hammarby J20.

Den 10 november möts lagen återigen, då i Kärrtorps IP.

I nästa match möter Lidingö Vikings HC U20 Spånga IS U20 hemma på lördag 25 oktober 16.30. Hammarby J20 möter Spånga IS U20 söndag 19 oktober 18.05 borta.

Lidingö Vikings HC U20–Hammarby J20 1–10 (0–2, 1–3, 0–5)

U20 Div 1 östra B herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (1.36) Gustav Nord Boestad (Lucas Soler Engvall), 0–2 (7.03) Folke Allard (Erik Lundberg, Linus Kjellgren).

Andra perioden: 0–3 (20.26) Folke Allard (Sam Sandberg, Milian Claeson), 1–3 (24.54) Jegors Parfjonovs (Gustaf Thorlin), 1–4 (32.36) James Ekbergh (Albin Windestam), 1–5 (32.47) Linus Kjellgren (Erik Lundberg).

Tredje perioden: 1–6 (40.32) Milian Claeson (Folke Allard, Linus Kjellgren), 1–7 (43.45) Erik Lundberg (Nils Hallbom, Sam Sandberg), 1–8 (50.50) Nils Hallbom (Folke Allard, Aeneas Viguier), 1–9 (53.30) Linus Kjellgren (Joel Sundqvist Bastos, Milian Claeson), 1–10 (54.42) Gustav Nord Boestad (William Sannebro, Lucas Soler Engvall).

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U20: Spånga IS IK, hemma, 25 oktober

Hammarby J20: Spånga IS IK, borta, 19 oktober