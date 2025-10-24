Målfest när Gävle krossade Sandviken på bortaplan

Gävle vann med 11–0 mot Sandviken

Albin Saletti matchvinnare för Gävle

Fjärde förlusten i följd för Sandviken

Gävle hade inga problem borta mot Sandviken i U18 Div 1 västra A herr och vann med utklassningssiffrorna 11–0 (3–0, 3–0, 5–0).

I och med detta har Sandviken fyra förluster i rad.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nästa för Gävle

Gävle var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Gävle starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av Theodor Lång, Erik Eklund och Albin Saletti. Gävle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Theodor Westman, som gjorde två mål, Vilmer Karlsson, Erik Eklund och Oliver Mineur.

Gävles Simon Kyrö hade tre assists, Hugo Lindqvist hade tre assists, Theodor Lång stod för tre poäng, varav ett mål, Erik Eklund gjorde två mål och ett assist, Albin Saletti gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Oliver Mineur gjorde ett mål och två assist.

Sandviken har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Gävle har nio poäng.

Lagen möts på nytt i Nynäshallen den 4 december.

Gävle möter Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta i Internetport Arena söndag 26 oktober 14.00.

Sandviken–Gävle 0–11 (0–3, 0–3, 0–5)

U18 Div 1 västra A herr, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (0.21) Albin Saletti (Hugo Lindqvist, Theodor Lång), 0–2 (15.52) Danny Dunn (Douglas Lundgren), 0–3 (17.02) Elias Nyström Jansson (Nemo Mattsson, Gabriel Svensson).

Andra perioden: 0–4 (20.32) Theodor Lång (Douglas Lundgren, Hugo Lindqvist), 0–5 (30.10) Erik Eklund (Oliver Mineur), 0–6 (34.39) Albin Saletti (Elwin Söderberg, Simon Kyrö).

Tredje perioden: 0–7 (41.21) Theodor Westman (Charlie Ahlberg, Simon Heikki), 0–8 (42.55) Erik Eklund (Oliver Mineur, Simon Kyrö), 0–9 (43.05) Vilmer Karlsson (Albin Saletti, Theodor Lång), 0–10 (49.09) Oliver Mineur (Erik Eklund, Simon Kyrö), 0–11 (50.41) Theodor Westman (Hugo Lindqvist, Gabriel Svensson).

Nästa match:

Sandviken: Strömsbro IF 2, borta, 26 oktober

Gävle: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, borta, 26 oktober