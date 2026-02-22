Målfest när Dalen krossade Gislaveds SK U18 i Gislerinken

Seger för Dalen med 8–2 mot Gislaveds SK U18

Dalens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lukas Johansson matchvinnare för Dalen

Dalen hade inga problem med Gislaveds SK U18 i U18 division 1 syd B vår och vann borta med utklassningssiffrorna 8–2 (3–0, 3–1, 2–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Gislaveds SK U18 vann med 6–7.

Segern var Dalens fjärde på de senaste fem matcherna.

Gislaveds SK U18–Dalen – mål för mål

Dalen stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 3.45.

Dalen gjorde sen tre mål i rad andra perioden och gick från 0–3 till 0–6 på bara 2.03.

Gislaveds SK U18 reducerade dock till 1–6 genom Amaury Sarzier efter 10.48 av perioden.

Dalen gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–6 till 1–8, målen av Marcus Krause och Anton Rydqvist. De två minuterna blev direkt matchavgörande.

Sigge Bjelke reducerade förvisso men närmare än 2–8 kom inte Gislaveds SK U18. Dalen tog därmed en stabil seger.

Tim Carlström Kaya gjorde ett mål för Dalen och tre assist, Marcus Krause stod för tre poäng, varav ett mål och Colin Blomberg gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Gislaveds SK vunnit.

Torsdag 26 februari spelar Gislaveds SK U18 borta mot Nybro Vikings 19.10 och Dalen mot Västervik hemma 19.40 i Smedjehov.

Gislaveds SK U18–Dalen 2–8 (0–3, 1–3, 1–2)

U18 division 1 syd B vår, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (1.30) Tim Carlström Kaya (Colin Blomberg, Marcus Krause), 0–2 (4.39) Simon Blom (Tim Carlström Kaya), 0–3 (5.15) Lukas Johansson (Oskar Fred).

Andra perioden: 0–4 (26.41) Colin Blomberg (Tim Carlström Kaya), 0–5 (27.03) Colin Blomberg (Tim Carlström Kaya, Marcus Krause), 0–6 (28.44) Anton Rydqvist (Isac Thunblom), 1–6 (30.48) Amaury Sarzier (Fabian Sjöblom, Carl Hartvigsson).

Tredje perioden: 1–7 (41.29) Marcus Krause, 1–8 (43.59) Anton Rydqvist (Simon Blom, Ville Marjavaara), 2–8 (45.23) Sigge Bjelke (Christoffer Torell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaveds SK U18: 0-0-5

Dalen: 4-0-1

Nästa match:

Gislaveds SK U18: Nybro Vikings IF, borta, 26 februari 19.10

Dalen: Västerviks IK, hemma, 26 februari 19.40