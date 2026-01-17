Målfest när Carolina krossade Florida i Lenovo Center

Seger för Carolina med 9–1 mot Florida

Carolinas Nikolaj Ehlers tremålsskytt

Carolina hade inga problem med Florida i NHL och vann hemma med utklassningssiffrorna 9–1 (1–0, 2–1, 6–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Florida vann med 5–2.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Carolina.

Nikolaj Ehlers gjorde 1–0 till Carolina efter 18.35 med assist av Jordan Staal och Jordan Martinook.

Florida kvitterade till 1–1 genom Uvis Janis Balinskis i början av andra perioden i andra perioden.

Carolina gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Mark Jankowski och Alexander Nikisjin.

Carolina fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Taylor Hall, som gjorde två mål, Nikolaj Ehlers, som gjorde två mål, Eric Robinson och Andrej Svetjnikov.

Nikolaj Ehlers gjorde tre mål för Carolina och spelade dessutom fram till ett mål och Mark Jankowski stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Florida Panthers vunnit.

I nästa match möter Carolina New Jersey borta och Florida möter Washington borta. Båda matcherna spelas söndag 18 januari 01.00.

Carolina–Florida 9–1 (1–0, 2–1, 6–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (18.35) Nikolaj Ehlers (Jordan Staal, Jordan Martinook).

Andra perioden: 1–1 (21.19) Uvis Janis Balinskis (Mackie Samoskevich, Sandis Vilmanis), 2–1 (33.10) Mark Jankowski (Alexander Nikisjin, Mike Reilly), 3–1 (36.28) Alexander Nikisjin (Sebastian Aho, Nikolaj Ehlers).

Tredje perioden: 4–1 (44.08) Andrej Svetjnikov (Seth Jarvis, Sebastian Aho), 5–1 (51.17) Nikolaj Ehlers (Seth Jarvis, Andrej Svetjnikov), 6–1 (51.38) Taylor Hall (Logan Stankoven, Mark Jankowski), 7–1 (53.03) Nikolaj Ehlers (Logan Stankoven, Jackson Blake), 8–1 (58.23) Taylor Hall (Jackson Blake, K’Andre Miller), 9–1 (58.35) Eric Robinson (Jesperi Kotkaniemi, Mark Jankowski).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-1-1

Florida: 2-0-3

Nästa match:

Carolina: New Jersey Devils, borta, 18 januari 01.00

Florida: Washington Capitals, borta, 18 januari 01.00