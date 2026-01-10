Målfest när Boston krossade NY Rangers på hemmaplan

Boston vann med 10–2 mot NY Rangers

Bostons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Marat Chusnutdinov med fyra mål för Boston

Boston hade inga problem hemma mot NY Rangers i NHL och vann med utklassningssiffrorna 10–2 (3–1, 4–1, 3–0). Boston fick därmed revansch från senaste mötet, som NY Rangers vann med 6–2.

Marat Chusnutdinov var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Boston.

Segern var Bostons fjärde på de senaste fem matcherna.

Pavel Zacha gjorde avgörande målet

Boston dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Boston hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–1 efter 2.12 genom Fraser Minten och gick upp till 6–1 innan NY Rangers svarade.

I periodpausen hade Boston ledningen med 7–2.

Boston fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Marat Chusnutdinov, som gjorde två mål, och Fraser Minten.

Den 27 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Madison Square Garden.

I nästa match möter Boston Pittsburgh hemma på söndag 11 januari 23.00. NY Rangers möter Seattle tisdag 13 januari 01.00 hemma.

Boston–NY Rangers 10–2 (3–1, 4–1, 3–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (1.24) Mika Zibanejad (Artemi Panarin, Matthew Robertson), 1–1 (2.31) Marat Chusnutdinov (David Pastrnak, Henri Jokiharju), 2–1 (7.16) Pavel Zacha (Charlie McAvoy), 3–1 (19.27) Pavel Zacha (Elias Lindholm, David Pastrnak).

Andra perioden: 4–1 (22.12) Fraser Minten (Viktor Arvidsson, Alex Steeves), 5–1 (26.41) Marat Chusnutdinov (David Pastrnak, Elias Lindholm), 6–1 (31.26) Pavel Zacha (Casey Mittelstadt), 6–2 (34.04) JT Miller (Mika Zibanejad, Vincent Trocheck), 7–2 (35.47) Charlie McAvoy (David Pastrnak, Jonathan Aspirot).

Tredje perioden: 8–2 (43.51) Marat Chusnutdinov (David Pastrnak, Nikita Zadorov), 9–2 (51.26) Fraser Minten (David Pastrnak, Marat Chusnutdinov), 10–2 (58.31) Marat Chusnutdinov (Henri Jokiharju, Fraser Minten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 4-0-1

NY Rangers: 1-1-3

Nästa match:

Boston: Pittsburgh Penguins, hemma, 11 januari 23.00

NY Rangers: Seattle Kraken, hemma, 13 januari 01.00